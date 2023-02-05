Spotify'ın kurucusu sağlık sektörüne giriş yaptı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 19:02

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 19:02

Yapay zeka uzun yıllardır sağlık sektöründe yer alıyor. Pek çok işlem için artık yapay zeka sistemlerine başvuran sağlık odaklı şirketler, teşhislerin daha kısa sürede konulmasına ya da uzun süren işlemlerin daha kısa sürede halledilmesine olanak sağlıyor. Bunun ışığında farklı bir sistemi benimseyen Neko Health, Spotify'ın kurucusu Dainel Ek'in de şirkette yer alması dikkat çekti. Şirket, 360 derece tüm vücut tarayıcısıyla kendini gösteriyor.

ŞİMDİDEN TÜKENEN İŞLEMLER VAR

İsveç merkezli şirket hiçbir işlem gerektirmeden vücut taraması yapmaya olanak sağlayan sistemlere sahip. Kalp fonksiyonlarının izlenmesi, cilteki kızarıklık ve diğer deformasyonlar için tespit edilmesini sağlayan bu sistem, gerçek zamanlı analizler de sunan bir yapıya sahip.

Şirket Hjalmar Nilsonne ve Daniel Ek tarafından, önleyici sağlık tedbirleri ve erken teşhis yoluyla insanların sağlıklı kalmasına yardımcı olacak bir sistem oluşturmak amacıyla kurulmuş.

Nilsonne, Neko Health'in sadece birkaç dakika içerisinde kişinin tüm vücudunu kapsayan detaylı bir tarama yapabildiğini, bunun şu anda İsveç'teki her kişiye açık olduğunu ancak şimdiden 190 dolarlık taramaların tükendiği aktarıldı.