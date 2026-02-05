Spotify için yeni özellikler getirildi

Spotify'daki şarkıların bir çoğunun sözleri de yer alıyor. Şarkı sözleri için yenilikler ise yolda. Şarkı sözleri için çeviri, indirme ve sözleri daha önde görme gibi imkanlar sunulacak. Bu sayede yabancı sözlerdeki şarkıları kendi dilinize çevirebileceksiniz. İsterseniz bu şarkı sözlerini indirebilecek ya da karaoke yapar gibi sözleri en önde görebileceksiniz.

Şarkı sözlerinin çevrilmesi ise telefonunuzda kullandığınız dile göre olacak.

Spotiy'ın bu yeni özellikleri hem ücretsiz kullanıcılar için hem de premium aboneliğe sahip kişiler için kullanıma açılacak.