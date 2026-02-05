Çin'de yapay zeka kullananların sayısı 602 milyonu aştı

Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezinin (CNNIC) yayımladığı rapora göre, üretken yapay zeka kullanıcılarının sayısı 2025 yılı sonunda 602 milyona ulaştı.

2024 yılı sonunda 249 milyon olan kullanıcı sayısı, iki kattan fazla artış kaydetti.

Ülkede internet kullanıcı sayısı 1 milyar 125 milyona ulaşırken, internet penetrasyon oranı yüzde 80,1 olarak kayıtlara geçti.

Küresel kullanım payı yüzde 30'a çıktı

Çin'de 2025 yılı, yapay zeka teknolojilerinde atılıma tanıklık etmişti. Çinli şirketlerin dünyadaki muadilleriyle rekabet eden modeller geliştirmesi, kullanıcı sayısını artırmanın yanında ülkenin yapay zeka alanındaki küresel konumunu yeni boyuta taşımıştı.

Yapay zeka modellerini değerlendiren OpenRouter'ın raporuna göre, Çin'de geliştirilen açık kaynaklı büyük dil modelleri 2024 sonunda küresel kullanımın yüzde 1,2'sini oluştururken bu oran 2025'te yüzde 30'a kadar çıkmıştı.

Yapay zeka sistemlerine verilen komutlarda Çince, İngilizceden sonra en yaygın kullanılan ikinci dil oldu.

Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisinin (CAICT) verilerine göre, 2024'te 900 milyar yuan (127,5 milyar dolar) olan yerli yapay zeka endüstrisinin hacmi, 2025'te 1,2 trilyon yuanı (170 milyar dolar) aşmıştı.