Spotify'dan rahatsızlık veren adım! Şarkı sözleri gitti

Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:04

Güncelleme: 06.09.2023 - 09:04

Spotify ücretlerine daha önce zam yapılmıştı ve bazı yeni özelliklerin geleceği ortaya çıkmıştı. Bunların akabinde Spotify, her abonesine sunduğu 'şarkı sözleri' özelliğini yalnızca ücret ödeyen abonelerine sunmaya başladı.

SPOTIFY'DA HERKESE SUNULAN ÖZELLİK ARTIK ÜCRET ÖDEYEN ABONELERE SUNULUYOR

Hatta bunu da ''Spotify Premium'da şarkı sözlerinin keyfini çıkarın'' mesajıyla kullanıcılara bildirdi.

Öte yandan uygulama içi şarkı sözlerini ücret ödeyen kullanıcılarına sunması rutin bir testin parçası olduğu söyleniyor. Ancak yine de sosyal medya üzerinden kullanıcılar bu karara tepki gösterdi.

Özellikle duyma problemi olan kullanıcıların sözleri ve şarkıyı o şekilde takip ettiği biliniyor. Bunu eleştiren kullanıcılar, altyazı ya da başka bir şekilde bu kullanıcılara hitap edecek özelliğin gelmesini talep ediyor.