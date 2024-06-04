Spotify'a ABD'de zam geldi! Türkiye'ye de gelecek mi?

Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:29

Güncelleme: 04.06.2024 - 12:29

Spotify, zaman zaman fiyatlarını artırıyor. Yılda bir kez yaptığı bu zamların sayısını artıran Spotify, ABD'deki premium paketlere zam yaptı. Fiyatlarda yüzde 17'lere varan artışlar olurken, bu bir yılda ikinci zam olarak kayıtlara geçti.

SPOTIFY ZAM YAPTI

ABD'deki premium paketlerin fiyatı 10,99 dolardan 11,99 dolara çıkarken, Duo paketi 16,99 dolar oldu. Aile planı ise yeni zamla 19,99 dolara kadar çıktı.

Bu zam kararının ise yeni özelliklere ve yeniliklere yatırım yapmak için olduğu belirtildi.

Peki bu zamlar Türkiye'yi etkileyecek mi? Bunun için kesin bir açıklama yok ancak ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi ülkelerde fiyatların artacağı zaten duyurulmuştu. Öncelikle zamların buradaki kullanıcılar için yapılması bekleniyor.

Türkiye'deki Spotify premium abonelikleri en son bu yılın şubat ayında olmuştu. En uygun fiyatlı Spotify aboneliği 32,99 TL olurken, en pahalı paket Aile ve 99,99 TL.