Spotify rekor güncel kullanıcı sayısını açıkladı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:29

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:29

Spotify 2023'ün son çeyreğine yönelik verilerini yayınladı. Dünyanın en popüler çevrim içi platformlarından biri olan Spotify, açıkladığı verilere göre premium kullanıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında arttı. Buna göre 236 milyon premium abonesi bulunan Spotify'ın ücret ödemeden kullananlar dahil edildiğinde aktif kullanıcısı 602 milyona kadar çıktı.

SPOTIFY 1 MİLYAR KULLANICIYI HEDEFLİYOR

Spotify'ın kazancı ise geçen aylarda 4,6 milyar euroya ulaşmaşı başardı.

Platform için bu oldukça önemli çünkü önceki yıllarda zarar açıklıyordu ve karlara odaklanılmıştı.

Spotify kısa bir süre önce çalışanlarının yüzde 17'sine denk gelen 1 bin 500 kişiyi işten çıkartmıştı.