Spotify CEO'su Apple'a tekrar ateş püskürdü

Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:59

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:59

Apple, App Store tarafındaki politikasıyla onlarca teknoloji şirketi tarafından topa tutuluyor. Apple'ın bu düzenlemesinin uygulama geliştiriciye büyük yük olduğu söyleniyor bunun yanında tekelcilik ile de suçlanıyor.

APPLE YENİ APP STORE DÜZENLEMESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Apple da bir süredir Spotify ile sorun yaşıyor. Apple Music'i iPhone'lardaki ve diğer Apple cihazlardaki 'varsayılan müzik uygulaması' yapan şirket özellikle Spotify ile sorunlar yaşıyor. Bunun yanı sıra Spotify CEO'su App Store'daki üçüncü parti ödeme yöntemlerini eleştiren yeni bir açıklama yaptı.

Kısa bir süre önce Apple, AB'nin dijital yasasına uymak adına üçüncü parti ödeme yöntemlerini güncelledi. Haliyle burada yapılan düzenleme her ne kadar AB uyumlu olsa da uygulama geliştiricilerinin üzerine ekstra yük bindiriyor. Spotify CEO'su Daniel Ek X hesabı üzerinden Apple'ın yıllardır kötü davranışlar sergilediğini ancak en son yapılan düzenlemenin 'onlar için bile en dip' olduğunu söylüyor.

Apple, yeni düzenleme ile App Store dışı indirme başına 0,50 euro yıllık ödeme alacağını duyurmuştu. Apple zaten daha önce de ilk ödemede yüzde 17, tekrarlayan ödemelerde yüzde 10 komisyon alıyordu. Ek'e göre yeni düzenleme Apple'a ekstradan daha fazla ödeme yapılmasına neden olacak.