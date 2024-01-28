Cem Karaca'nın Spotify'da en çok dinlenen şarkıları

Yayınlanma: 28.01.2024 - 13:05

Güncelleme: 28.01.2024 - 13:05

Kendine has düşüncelerini, kendine has sesi ile parçalarını seslendiren, Türk müziğinin efsanevi müzisyenlerinden Cem Karaca'nın şarkıları 2024 yılında da en çok arananlarda yerini alıyor. Bir çok müzik türünü besteleyen Cem Karaca, başta Türk rock müziğini öncülük etmektedir.

Cem Karaca'nın Spotify verilerine göre, en çok dinlenen şarkıları...

1. BU SON OLSUN - 67.254.599 DİNLENME

Cem Karaca'nın Apaşlar'la birlikte, 1969 yılında seslendirdiği 45'likte yer alan şarkının sözleri Cem Karaca'nın o zamanlar evli olduğu Meriç Başaran'a, müzik ise Apaşlar gitaristi Mehmet Soyarslan'a aittir.

2. DENİZ ÜSTÜ KÖPÜRÜR - 35.413.174 DİNLENME

Deniz üstü köpürür bestesinin konusu çok uzundur. Kısaca özetlemek gerekirse Muğla'nın köyünde bir kıza aşık olan Osman isimli kişi, aşık olduğu bulmak umuduyla düğün düğün dolaşır, gece gündüz demeden. Osman, sevdiği kızı sonunda bir düğünde bulmuştur, tam konuşmak için kızın yanına gidecekken, arkadaşları Osman'ın kolundan tutarak, Osman'ın derdini öğrenmek için deniz kıyısına götürürler. Osman'da bu şiirini arkadaşlarının götürdüğü deniz kıyısında yazar.

3. CEVİZ AĞACI - 21.059.185 DİNLENME

Cem Karaca'nın unutulmaz, "Ceviz Ağacı" şarkısının hikayesinin sözleri hakkında Nazım Hikmet Ran olduğu söylenir. Nazım Hikmet Ran hakkında söylenen hikayenin efsanesi ise kısaca özetlemek gerekirse; Nazım Hikmet Ran, Gülhane Parkı'nda sevgilisi ile buluşmak için bir ceviz ağacı altında beklemektedir. Nazım Hikmet Ran, o zaman ki olaylar nedeni ile polislerden yana aşağı inemez ve cebinden kağıt kalem çıkartarak bu şarkısını yazar.

Nazım Hikmet Ran hakkında bu olayı desteklemeyen iddia ise; Nazım Hikmet Ran'ın "Ceviz Ağacı" şiirini 1957 yılında, Bulgaristan'ın Balçık kentinde kaleme aldığıdır.

4. TAMİRCİ ÇIRAĞI - 31.659.273 DİNLENME

Cem Karaca'nın parçalarından tamirci çırağı hikayesini bilmeyenimiz yoktur. Bir tamirhanede çıraklık yapan adam, arabasını tamire getiren kadına aşık olmuştur. Arabayı teslim almak için gelmesi gün bellidir kadının. O gün tamirhanede çalışan çırak; üstünü başına düzenler, arkası puslu aynada saçlarını tarar ve ustasına,"ben bugün tulumları giymeyeyim" diye söyler. Kadın arabaya geldiğinde, çırağın arabanın kapılarını açması üzerine kadın çok sinirlenir ve kadın "kim bu serseri" diyerek tepkisini gösterir. Kadın, arkasına bile bakmadan arabasına binerek gittikten sonra, usta çırağına dönerek, "işçisin sen işçi kal" diye konuşur.

5. RESİMDEKİ GÖZ YAŞLARI - 18.805.156 DİNLENME

Cem Karaca'nın seslendirdiği, "Resimdeki Göz Yaşları" parçasının sözleri Apaşlar grubunun gitaristi Mustafa Altıoklar'a aittir. Cem Karaca, "Resimdeki Göz Yaşları" parçasını 1968 yılında yorumladığında, kendisine Apaşlar grubu eşlik etmiştir.