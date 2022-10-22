Taylor Swift'in yeni albümü 'Midnights' çıktı, Spotify çöktü
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in yeni albümünün yayımlanmasının ardından Spotify 'çöktü'. Konu hakkında açıklama yapan Spotify, sorunun düzeltildiğini belirtti.
ABD’li pop şarkıcısı Taylor Swift’in 10’uncu albümü ‘Midnights‘ (Gece Yarıları) piyasaya çıktı.
32 yaşındaki pop yıldızının albümü eleştirmenler tarafından ‘özgüvenli’ olarak tanımlandı, The Guardian’ın müzik yazarı Alexis Petridis, Swift’in ‘artık kendini yaşıtlarıyla rekabet etmek zorunda hissetmediğini gösterdiğini’ yazdı.
SPOTIFY 'ÇÖKTÜ'
Spotify'ın Twitter'da albümü duyurmasının ardından Spotify'da erişim sorunu meydana geldi. Uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar sosyal medya hesaplarında, platformun "İnternet bağlantısı yok" hatası verdiğini paylaştı.
İnternet sitelerindeki kesintileri takip eden Downdetector da 7 bin 899 kullanıcının albüm yayımlandıktan yaklaşık bir saat sonra Spotify'da sorun yaşadığını bildirdiğini aktardı.
Konu hakkında açıklama yapan Spotify, Twitter hesabından "Son zamanlarda birçok kullanıcı, oturum açma ve müşteri desteğine ulaşma konusunda sorun yaşıyordu. Her şey daha iyi görünüyor, ancak hâlâ sorun yaşıyorsanız lütfen şu adresten bize tekrar ulaşın" ifadeleriyle sorunun düzeltildiğini belirtti.
Many customers were recently having problems logging in and reaching customer support. Things are looking better, but if you’re still having issues, please reach out to us again at https://t.co/mgMO5Jc1es.— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022
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