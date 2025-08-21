Cumhuriyet Gazetesi Logo
Star Trek: Voyager Across the Unknown duyuruldu

Star Trek: Voyager Across the Unknown duyuruldu

21.08.2025 18:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Star Trek: Voyager Across the Unknown duyuruldu

Yeni duyurulan Star Trek oyunu, 1990'ların Star Trek dönemini anlatıyor. Hayatta kalma türünde sunulan oyun, keşif başta olmak üzere gemi ve kaynak yönetimi öğelerini de içeriyor.

Yeni Star Trek oyunu Daedalic Entertainment tarafından yayınlanıyor ve gameXcite tarafından geliştiriliyor. Star Trek: Voyager Across the Unknown, oyunseverleri 90'lı yıllardaki Star Trek dönemine götürecek. Uzay gemisinde alınan kararlar hem yolculuğun seyrini değiştirecek hem de hikaye de bu bağlamda gelişecek. 

Image

Delta Quadrant'ın keşfedilmemiş derinliklerinde geçen Star Trek Voyager: Across the Unknown, oyuncuları efsanevi geminin Dünya'ya dönüş yolculuğunu yeniden yaşamaya ve yeniden tanımlamaya davet ediyor.

Seriye aşina olanlar için tanıdık karakterlerin geri geleceği de söyleniyor. 

Star Trek Voyager: Across the Unknown için çıkış tarihi henüz paylaşılmasa da oyun PC başta olmak üzere konsollar için geliştiriliyor.

İlgili Konular: #oyun #Star Trek #Video oyunu

İlgili Haberler

Sohbet robotlarını gerçek sanmak: Microsoft yöneticisinden 'yapay zeka psikozu' uyarısı
Sohbet robotlarını gerçek sanmak: Microsoft yöneticisinden 'yapay zeka psikozu' uyarısı Microsoft'un yapay zeka çalışmaları direktörü Mustafa Süleyman, "yapay zeka psikozu" yaşayan insanlara dair bildirimlerin arttığını söyledi.
Apple, iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtacak
Apple, iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtacak Apple'ın TV uygulamasında kısa süreliğine 9 Eylül'de yapılacak etkinliğin duyurusu göründü. Etkinlik duyurusu silinse de ekran görüntülerinde tarih net bir şekilde görülüyor.
Apple yapay zeka yarışında geri kalmakla eleştiriliyor
Apple yapay zeka yarışında geri kalmakla eleştiriliyor Akıllı telefon dünyasında yapay zekanın önemi giderek artarken Apple, yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde kaldığı eleştirilerine maruz kalıyor.