Star Trek: Voyager Across the Unknown duyuruldu

Yeni Star Trek oyunu Daedalic Entertainment tarafından yayınlanıyor ve gameXcite tarafından geliştiriliyor. Star Trek: Voyager Across the Unknown, oyunseverleri 90'lı yıllardaki Star Trek dönemine götürecek. Uzay gemisinde alınan kararlar hem yolculuğun seyrini değiştirecek hem de hikaye de bu bağlamda gelişecek.

Delta Quadrant'ın keşfedilmemiş derinliklerinde geçen Star Trek Voyager: Across the Unknown, oyuncuları efsanevi geminin Dünya'ya dönüş yolculuğunu yeniden yaşamaya ve yeniden tanımlamaya davet ediyor.

Seriye aşina olanlar için tanıdık karakterlerin geri geleceği de söyleniyor.

Star Trek Voyager: Across the Unknown için çıkış tarihi henüz paylaşılmasa da oyun PC başta olmak üzere konsollar için geliştiriliyor.