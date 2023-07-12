Star Wars: Ahsoka’dan yeni fragman yayınlandı

Lucasfilm’in Star Wars evreninde geçen yeni dizisi ‘Star Wars: Ahsoka’ için geri sayım devam ediyor. 23 Ağustos'ta yayınlanacak olan diziden yeni bir fragman daha yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 15:39
Star Wars: Ahsoka’dan yeni fragman yayınlandı
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Star Wars'un Disney+'da 23 Ağustos tarihinde yayınlanacak olan eski Jedi Şövalyesi Ahsoka'yı konu alan ‘Star Wars: Ahsoka’dan yeni fragman yayınlandı.

Rosario Dawson’ın Ahsoka’ya hayat verdiği, Lucasfilm imzalı dizinin ana kötüsü General Thrawn olacak. Ahsoka, Thrawn'ı durdurmak ve kötülüğün hakim olmasını engellemek için hayatının en büyük savaşlarından birini verecek. 

Dave Filoni’nin senaryosunu yazdığı ve Dawson’a Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ve Eman Esfandi’nin eşlik ettiği dizide Ahsoka'nın bir ekip topladığı görülüyor. 


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