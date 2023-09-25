Star Wars'un yeni oyunu hakkında ilk bilgiler geldi!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:51

Güncelleme: 25.09.2023 - 12:51

Merakla beklenen Star Wars Eclipse oyunu geliştiricisi Quantic Dream'den gelişme haberi geldi. Tokyo Game Show 2023'te IGN'e konuşan Quantic Dream Pazarlama Başkan Yardımcısı Lisa Pendse, oyunun hala geliştirildiğini ve üzerinde çalışıldığını doğruladı.

Lisa Pendse, Star Wars Eclipse hakkında detaylı bilgi vermemekle birlikte, oyunun aksiyon ve macera türünde olduğunu belirtti. Bu, Quantic Dream'in önceki oyunlarına kıyasla daha fazla aksiyon içereceği anlamına geliyor. Lisa Pendse, oyunda "sürekli" bir oynanışın olacağını ve geleneksel "oyun bitti ekranı"nın bulunmayacağını açıkladı.

BİRDEN FARKLI SON BULUNACAK

Quantic Dream, Star Wars Eclipse'i önceki oyunlarından farklı kılacak unsurları sunmayı hedefliyor. Oyunda karmaşık ve dallanan bir hikaye anlatısı, birden fazla oynanabilir karakter ve farklı sonlar bulunacak. Oyunun sonu olmayacak, her karakter ölebilir ve hikaye farklı yollarla ilerleyebilir.

Star Wars Eclipse, Quantic Dream'in en iddialı projelerinden biri olarak kabul ediliyor ve bu nedenle uzun bir geliştirme süreci gerektirebilir. Oyunun piyasaya sürülme tarihi hakkında resmi bir bilgi verilmedi, ancak 2026 yılına kadar beklenmesi gerektiği söylentiler arasında. Stüdyo, projeyi geliştirmek için zaman harcamaktan çekinmiyor.