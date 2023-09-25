Star Wars'un yeni oyunu hakkında ilk bilgiler geldi!
Oyun stüdyosu Quantic Dream tarafından yapılan yeni Star Wars oyunu hakkında ilk bilgiler geldi. Tokyo Game Show 2023'te şirketin pazarlama başkan yardımcısı Lisa Pendse tarafından açıklanan bilgilere göre birden farklı son olacak.
Merakla beklenen Star Wars Eclipse oyunu geliştiricisi Quantic Dream'den gelişme haberi geldi. Tokyo Game Show 2023'te IGN'e konuşan Quantic Dream Pazarlama Başkan Yardımcısı Lisa Pendse, oyunun hala geliştirildiğini ve üzerinde çalışıldığını doğruladı.
Lisa Pendse, Star Wars Eclipse hakkında detaylı bilgi vermemekle birlikte, oyunun aksiyon ve macera türünde olduğunu belirtti. Bu, Quantic Dream'in önceki oyunlarına kıyasla daha fazla aksiyon içereceği anlamına geliyor. Lisa Pendse, oyunda "sürekli" bir oynanışın olacağını ve geleneksel "oyun bitti ekranı"nın bulunmayacağını açıkladı.
BİRDEN FARKLI SON BULUNACAK
Quantic Dream, Star Wars Eclipse'i önceki oyunlarından farklı kılacak unsurları sunmayı hedefliyor. Oyunda karmaşık ve dallanan bir hikaye anlatısı, birden fazla oynanabilir karakter ve farklı sonlar bulunacak. Oyunun sonu olmayacak, her karakter ölebilir ve hikaye farklı yollarla ilerleyebilir.
Star Wars Eclipse, Quantic Dream'in en iddialı projelerinden biri olarak kabul ediliyor ve bu nedenle uzun bir geliştirme süreci gerektirebilir. Oyunun piyasaya sürülme tarihi hakkında resmi bir bilgi verilmedi, ancak 2026 yılına kadar beklenmesi gerektiği söylentiler arasında. Stüdyo, projeyi geliştirmek için zaman harcamaktan çekinmiyor.
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