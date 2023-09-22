Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:22

Güncelleme: 22.09.2023 - 17:22

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi uzay taşımacılığı konusunda çalışmalar yapmaktadır. Şirketin ayrıca Starlink adlı bir uydu ağı hizmeti de bulunmaktadır. Bu hizmeti Türkiye'ye getirmek için SpaceX geçtiğimiz günlerde BTK'ya resmi başvuru yaptı. Bu başvurunun ardından şirket Türkçe bilen çalışan da aramaya başladı.

Peki Starlink nedir? Starlink ne işe yarar? Starlink'in kurucusu kimdir? Starlink'in fiyatı ne kadar?

STARLİNK NEDİR?

Starlink, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yüksek hızlı uydu tabanlı internet erişimi sağlayan bir projedir. SpaceX tarafından geliştirilen Starlink, binlerce küçük uyduyu Alçak Dünya yörüngesine yerleştirerek bu hizmeti sunar.

STARLİNK'İN KURUCUSU KİMDİR?

SpaceX, ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu bir özel uzay taşımacılığı şirketidir. Elon Musk aynı zamanda SpaceX'in kurucusu ve CEO'sudur. Starlink, SpaceX'in uzay teknolojilerini kullanarak dünya genelindeki internet erişimini iyileştirmeyi amaçlar.

STARLİNK NE İŞE YARAR?

Starlink'in temel amacı, uzak veya kötü altyapıya sahip bölgelerde bile hızlı ve güvenilir internet erişimi sağlamaktır. Bu, çevrimiçi eğitim, telekomünikasyon ve iş için kritik öneme sahip olabilir.

STARLİNK'İN FİYATI KİMDİR?

Starlink'in fiyatı, bölgeye ve seçilen hizmet paketine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Standart bir Starlink aboneliğinin aylık maliyeti yaklaşık 90 dolardır, ancak daha yüksek hız veya bant genişliği gereksinimleri olan kullanıcılar için daha yüksek maliyetli paketler de sunulmaktadır. Ayrıca, kullanıcılar bir defalık donanım ücreti ödemelidir, bu ücret 599 dolardan başlamaktadır.

SpaceX'in Starlink hizmeti, internet erişimi konusunda yeni seçenekler sunarak kullanıcıların daha iyi bağlantı deneyimleri yaşamalarına yardımcı olabilir. Uydu tabanlı internet hizmeti, uzak, kırsal ve altyapı sorunu bulunan bölgelerde yaşayanlar için bir çözüm olabilir.