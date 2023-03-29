Ruhumuzu bir bilgisayara aktarabilir miyiz?

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 15:47

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 15:51

Bilincinizi bir bilgisayara aktarma olasılığını hiç düşündünüz mü? Alman teorik fizikçi Sabine Hossenfelder bunun bir gün mümkün olabileceğine inanıyor.

Sabine Hossenfelder bir fizikçi, 'Matematikte Kayıp: Güzellik, fiziği nasıl saptırır? kitabının ve Varoluşçu Fizik: Bir bilim insanının hayatın en büyük sorularına rehberi' kitaplarının yazarıdır. Almanya'da Münih Matematiksel Felsefe Merkezi'nde çalışmaya devam etmektedir.

Hossenfelder'e göre, parçacık fiziğinin standart modelinde açıklanan temel fizik yasaları, insan bilinci de dahil olmak üzere evrendeki her şeyi açıklayabilir. Basitçe temel parçacıklardan oluşan bir koleksiyon olduğumuzu ancak bize benzersiz niteliklerimizi ve yeteneklerimizi veren şeyin bu parçacıkların düzenlenmesi olduğunu öne sürüyor.

Bu nedenle, bilincimizi bir bilgisayara aktarmak için vücudumuzdaki parçacıkların dizilişini yakalamamız mümkün olabilir. Peki, bir gün bilincimizi yüklediğimiz bir makinenin içinde var olabilir miyiz? Bu ilgi çekici bir olasılık.

Pek çok insan merak ediyor: Bedenimden başka bir şey yok mu? Ben o temel parçacıklardan biraz daha fazlası değil miyim? Bilincim nereden geliyor? Ruhuma ne oldu?

Sabine Hossenfelder bu sorulara şöyle yanıt veriyor, " Prensip olarak bizler, temel parçacıkların büyük bir koleksiyonundan başka bir şey değiliz. Ve evet, bu gerçekten karmaşık bir konu ve aklı başında hiç kimse bir insanı bu temel parçacıklarla tanımlamaya çalışmaz. Ancak parçacık fizikçileri, parçacık fiziğinin standart modeli olarak adlandırılan temel parçacıkları topladılar. Ve şu anda bildiğimiz kadarıyla bu parçacıklar, çevremizdeki her şeyi, biz dahil tüm evreni oluşturuyor. Fizikte topladığımız temel doğa yasalarına herhangi bir şey eklememiz gerektiğini de düşünmüyorum. Bence yeterli. Ancak birçok insan bu konuda zorluk yaşıyor. Başka bir şey olmasını istiyorlar, ruh dedikleri bir şey... Vücudunuzdaki tüm parçacıkların özelliklerini verirseniz, göz renginizin ne olacağını hesaplayabilecek hiçbir fizikçi yoktur. Ama prensip olarak, bunun mümkün olması gerektiğini biliyorsunuz. Yeterince büyük bir bilgisayarınız olsaydı, elbette hesaplayabilirdiniz. Yani bir düzeyde diyebilirsiniz ki, evet biz gerçekten tüm bu temel parçacıklardan oluşuyoruz" diyor ve ekliyor "Bundan farklı bir seviyede çok daha fazlası olduğumuzu düşünüyorum. Yürüyebilen, konuşabilen, düşünebilen ve kitap yazabilen ya da aya uçabilen biri... Bu nereden geliyor? Bu atomların düzenlenme biçiminden geliyor. Ve aslında bunun çok umut verici bir olay olduğunu düşünüyorum çünkü prensip olarak kimliğinizi ve aslında sadece düşünme aygıtınızı değil tüm vücudunuzu bir bilgisayara yüklemenin mümkün olması gerektiği anlamına geliyor çünkü bunun için önümüzde hiçbir engel yok."