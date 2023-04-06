Hindistan'da öfkeli maymunlar yüzlerce köpeği yüksek binalardan aşağı fırlattı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:06

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 16:11

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde vahşi bir köpek sürüsünün Kasım ayında bebek maymun öldürdüğü iddiasının ardından, maymunlar bütün bir kasabayı köpeklerden temizleyerek intikam aldı.

Kasım ayında vahşi köpeklerin bir bebek maymunu öldürdüğünü gördükten sonra, Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir grup maymun intikam cinayeti başlattı ve bildirildiğine göre 250 köpeği binalardan ve ağaç tepelerinden atarak öldürdü.

Daily Mail'e göre, olay Lavool kasabasında ve Beed bölgesine yakın köylerde meydana geldi. Köylüler, bu öfkeli maymunların köpekleri görür görmez yakalamakta tereddüt etmediklerini söyledi.

Sadece 5.000 kişinin yaşadığı ve Mumbai'den 300 mil uzaklıkta olan Lavool, orman departmanı yetkilileri yardıma gelene kadar kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. New York Post'a göre, köylüler bu köpek kaçırma olayının görüntülerini kayda aldılar ve köpeklerini güvende tutmaya çalıştılar.

Rahatsız edici sahnelerde, köylüler güvenli bir yere kaçarken köpeklerin saldırgan maymunlarla karşı karşıya geldiği görüldü. Başka bir videoda, yüksek bir binanın kenarında kucağında köpek yavrusu taşıyan bir maymun ve küçük bir çocuğu koruyan köpekler görülüyordu. Maymunlar tarafından birkaç adam yaralandı. Insider'a göre, Lavool'daki neredeyse tüm köpekler öldürüldü veya şehirden kaçtı.

Görgü tanığı Rabhabinod Sharma, "Bir dereceye kadar haber doğru," dedi. “Ölüm rakamlarını doğrulayamıyoruz ama bazı köpek yavruları maymunlar tarafından öldürüldü. Hayvan davranışlarını bilmediğimiz için bunun neden olduğunu, köpeklere gerçekten kızgın olup olmadıklarını da doğrulayamıyoruz.” dedi.

Sekiz yaşındaki bir çocuğun maymunlar tarafından kaçırılıp sürüklenerek götürüldüğü iddia edildi. Ancak maymunlara taş atmaya başlayan köylüler sayesinde çocuğu geride bıraktılar.

SUNY Buffalo'da primat davranış ekolojisi üzerine araştırma yapan yardımcı Dr. Stephanie Poindexter “Esaret altındaki primatlar üzerinde, hayvanat bahçelerindeki sosyal gruplarda yapılan çalışmalarda, bir bireye saldırıldığında, saldırganın akrabası olan birine saldırılma olasılığının daha yüksek olduğunu gördük” dedi.

Yakın zamanda iki maymunun yakalanmasıyla yetkililer, saldırıların azalacağına ve köylülerin normal hayatlarına dönebileceklerine inanıyor. İki maymun kasabadan uzaklaştırıldı ve yakındaki Gautala vahşi yaşam koruma alanına bırakıldı.