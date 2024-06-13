Steam, 14 milyon oyuncuyu dolandırmakla suçlanıyor

Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:55

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:55

Dünyanın en popüler oyun mağazalarından birini sunan Valve, Steam kaynaklı büyük bir davayla anılıyor. İngiltere merkezli olarak açılan dava 656 milyon pound tutarında olmasıyla dikkat çekiyor.

STEAM, 14 MİLYON KULLANICIDAN FAZLA ÜCRET ALMIŞ OLABİLİR

BBC'nin aktardığına göre davaya açın dijital haklar savunucusu Vicki Shotbolt, İngiltere'deki oyunculardan yararlandığını ve piyasaya hile karıştırdığını söylüyor.

Londra'da bulunan Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne sunulan iddiaya göre Valve PC oyun pazarındaki rekabeti engelliyor ve adeta balta atıyor. Valve'ın oyun geliştiricilerine ve yayıncılara sözde fiyat eşitliği yükümlülüklerine uymaya zorluyor ve oyunların rakip platformlarda daha ucuz fiyatlara satılmasını engelliyor.

Shotbolt'a göre bunun Steam'in yüzde 30'a varan aşırı komisyon talep etmesine olanak sağlıyor. Birleşik Krallık'taki tüketicilerin PC oyunlarını ve eklenti içeriklerini satın almak için çok daha fazla ödeme yapmasına neden oluyor.

Bahsi geçen dava, kolektif dava olarak bilinen bir dava. Bu, bir kişinin çok daha büyük bir grup insan adına mahkemeye gitmesi anlamına geliyor.

Valve'ye açılan bu dava, dizi kolektif davanın sonuncusu olarak gösteriliyor.