Steam'deki en popüler işletim sistemi hangisi?

Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:29

Güncelleme: 05.06.2024 - 14:29

Steam, pek çok veriyi düzenli olarak yayınlıyor. Yeni yayınlanan aylık Donanım ve Yazılım Anketine göre Windows 11 oyunseverler arasında popüler olmaya başladı. Windows 10 kullananların sayısı halen yüksek olsa da Windows 11'in yükselişi gözle görülüyor.

STEAM'DEKİ EN POPÜLER İŞLETİM SİSTEMİ WINDOWS 10

Steam'deki en popüler işletim sistemi, yüzde 50,35 ile Windows 10 oluyor. Onu ikinci sırada yüzde 46,08 ile Windows 11 takip ediyorken, Windows 7 ve Windows 8.1 sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

Bir diğer veri ise Steam'deki kullanıcıların yüzde 96,21'inin Windows işletim sistemini kullanması oluyor. macOS, yüzde 1,47 olarak kayıtlara geçerken, Linux'u tercih edenlerin sayısı da yüzde 2,32.



