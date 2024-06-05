Steam'deki en popüler işletim sistemi hangisi?

Uzaydaki teleskoplarımız o kadar iyi çalışıyor ki, neredeyse evrenin ilk oluşan galaksilerini bile keşfetmeye başladık.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:29
Steam'deki en popüler işletim sistemi hangisi?
Abone Ol google-news

Steam, pek çok veriyi düzenli olarak yayınlıyor. Yeni yayınlanan aylık Donanım ve Yazılım Anketine göre Windows 11 oyunseverler arasında popüler olmaya başladı. Windows 10 kullananların sayısı halen yüksek olsa da Windows 11'in yükselişi gözle görülüyor. 

STEAM'DEKİ EN POPÜLER İŞLETİM SİSTEMİ WINDOWS 10

Steam'deki en popüler işletim sistemi, yüzde 50,35 ile Windows 10 oluyor. Onu ikinci sırada yüzde 46,08 ile Windows 11 takip ediyorken, Windows 7 ve Windows 8.1 sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

Bir diğer veri ise Steam'deki kullanıcıların yüzde 96,21'inin Windows işletim sistemini kullanması oluyor. macOS, yüzde 1,47 olarak kayıtlara geçerken, Linux'u tercih edenlerin sayısı da yüzde 2,32.



microsoft windows 11 haberleri Steam haberleri Steam Windows 11 haberleri

İlgili Haberler

Windows 11'de yaşanan bir hata 1 yıl sonra çözüldü

Windows 11'de yaşanan bir hata 1 yıl sonra çözüldü
Windows 11'de pil tasarrufu nasıl açılır?

Windows 11'de pil tasarrufu nasıl açılır?
Windows 11'de RAM bilgilerinizi nasıl öğrenebilirsiniz?

Windows 11'de RAM bilgilerinizi nasıl öğrenebilirsiniz?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler