Steam'deki en popüler işletim sistemi hangisi?
Uzaydaki teleskoplarımız o kadar iyi çalışıyor ki, neredeyse evrenin ilk oluşan galaksilerini bile keşfetmeye başladık.
Steam, pek çok veriyi düzenli olarak yayınlıyor. Yeni yayınlanan aylık Donanım ve Yazılım Anketine göre Windows 11 oyunseverler arasında popüler olmaya başladı. Windows 10 kullananların sayısı halen yüksek olsa da Windows 11'in yükselişi gözle görülüyor.
STEAM'DEKİ EN POPÜLER İŞLETİM SİSTEMİ WINDOWS 10
Steam'deki en popüler işletim sistemi, yüzde 50,35 ile Windows 10 oluyor. Onu ikinci sırada yüzde 46,08 ile Windows 11 takip ediyorken, Windows 7 ve Windows 8.1 sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.
Bir diğer veri ise Steam'deki kullanıcıların yüzde 96,21'inin Windows işletim sistemini kullanması oluyor. macOS, yüzde 1,47 olarak kayıtlara geçerken, Linux'u tercih edenlerin sayısı da yüzde 2,32.
En Çok Okunan Haberler
-
- Caner Özyurtlu'nun 'kira' açıklaması gündem oldu
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- 'Gülen getirildi' iddiası üzerine açıklama
- Erdoğan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Lise öğrencisi kız okulda intihar etti!
- Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması!
- AKP'yi köşeye sıkıştıran 'Gökçek' sorusu
- Çağlayan Adliyesi'nde intihar!
- Dışişleri'nde 'Fetullah Gülen' gündemi
- AYM kararı gündemde: 'Yetki' bilmecesi