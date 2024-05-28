Steam'de hayatta kalma oyunlarında yüzde 75'e varan indirim

Steam'de farklı dönemlerde indirimler yapılıyor. Bu sefer hayatta kalma oyunlarında yüzde 75'e varan indirim var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:17
Steam'de hayatta kalma oyunlarında yüzde 75'e varan indirim
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Steam'de genellikle büyük indirimler olmuyor. Özellikle Türkiye'de dolar bazlı ödeme yöntemine geçen platfromda satılan oyunlar Türkiye'deki oyunseverler için 'pek de uygun fiyatlı' kalmıyor. Bu sebeple indirim dönemleri de heyecanla takip ediliyor. Steam'de yeni başlayan 'hayatta kalma oyunlarında indirim' sezonu da bu kapsamda başladı. Eğer hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız, bazı oyunlarda yüzde 75'e varan bir indirim söz konusu oluyor.

STEAM'DE HAYATTA KALMA OYUNLARINDA İNDİRİM BAŞLADI

Yeni başlayan bu indirim dönemi, açıklandığı kadarıylla 3 Haziran'a kadar devam ediyor. 

Buna göre normalde 14,99 dolar olan Sons of The Forest, indirimle birlikte 10,49 dolara kadar düşüyor. Days Gone, 49,99 dolardan yüzde 75 indirimle 12,49 dolara kadar düşerken, The Forest 10,49 dolardan, 2,62 dolara iniyor. 

Valheim, yüzde 50'lik indirimle 9,99 dolara, ARK: Survival Ascended, yüzde 20 indirimle 16,79 dolara, No Man's Sky yüzde 50 inidirmle 29,99 dolara ve bir zamanlar çok popüler olan Palworld yüzde 10'luk indirimle 13,49 dolara kadar düşüyor. 


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