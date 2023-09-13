Steam 20. yaşını indirimlerle kutluyor: Red Dead Redemption 2'de dev indirim
Steam bugün itibarıyla 20 yaşına girdi. 20 yıldır kullanıcılarına hizmet veren platform özel olarak indirimler düzenledi. Rockstar Games'in popüler oyunu Red Dead Redemption 2 yüzde 67 indirime girdi.
Dünyanın en popüler oyun satın alma platformu Steam bugün itibarıyla 20 yaşına girdi. Platform doğum gününü kullanıcılarına indirim yaparak kutlama kararı aldı.
Birçok yüksek kalite oyun yüzde 90'lara varan indirime girdi. Bu oyunlar arasında Rockstar Games'in popüler oyunu Red Dead Redemption 2'de yer aldı. Oyun yüzde 67 indirime girerek 379 TL'ye düştü.
İşte Steam'in 20. yaş gününe özel indirimleri:
|OYUN
|NORMAL FİYAT
|İNDİRİMLİ FİYAT
|İNDİRİM ORANI
|BattleBit Remastered
|180 TL
|144 TL
|Yüzde 20
|Need for Speed Unbound
|1.199 TL
|359,99 TL
|Yüzde 70
|Mass Effect Legendary Edition
|419,99 TL
|83,99 TL
|Yüzde 80
|Titanfall 2
|199 TL
|19,90 TL
|Yüzde 90
|Valheim
|100 TL
|60 TL
|Yüzde 40
|Red Dead Redemption 2
|1.150 TL
|379,50 TL
|Yüzde 67
|Assassin's Creed Odyssey
|699 TL
|139,80 TL
|Yüzde 80
|Dying Light 2 Stay Human
|807 TL
|403,50 TL
|Yüzde 50
|Assassin's Creed Origins
|699 TL
|104,85 TL
|Yüzde 85
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