Steam 20. yaşını indirimlerle kutluyor: Red Dead Redemption 2'de dev indirim

Steam bugün itibarıyla 20 yaşına girdi. 20 yıldır kullanıcılarına hizmet veren platform özel olarak indirimler düzenledi. Rockstar Games'in popüler oyunu Red Dead Redemption 2 yüzde 67 indirime girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 16:51
Steam 20. yaşını indirimlerle kutluyor: Red Dead Redemption 2'de dev indirim
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Dünyanın en popüler oyun satın alma platformu Steam bugün itibarıyla 20 yaşına girdi. Platform doğum gününü kullanıcılarına indirim yaparak kutlama kararı aldı.

Birçok yüksek kalite oyun yüzde 90'lara varan indirime girdi. Bu oyunlar arasında Rockstar Games'in popüler oyunu Red Dead Redemption 2'de yer aldı. Oyun yüzde 67 indirime girerek 379 TL'ye düştü.

İşte Steam'in 20. yaş gününe özel indirimleri:

OYUNNORMAL FİYATİNDİRİMLİ FİYATİNDİRİM ORANI
BattleBit Remastered
180 TL
144 TL
Yüzde 20
Need for Speed Unbound1.199 TL359,99 TLYüzde 70
Mass Effect Legendary Edition419,99 TL83,99 TL
Yüzde 80
Titanfall 2199 TL19,90 TLYüzde 90
Valheim100 TL60 TLYüzde 40
Red Dead Redemption 21.150 TL379,50 TLYüzde 67
Assassin's Creed Odyssey699 TL139,80 TLYüzde 80
Dying Light 2 Stay Human807 TL403,50 TLYüzde 50
Assassin's Creed Origins699 TL104,85 TLYüzde 85

Player Alanı
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