Popüler oyun mağazası Steam, 20. yıl dönümünü kutluyor
20 yıldır piyasada bulunan Steam, oyunseverlerin uğrak noktalarından biri olmayı başardı. Peki 20 yılda neler oldu?
Valve imzalı oyun mağazası Steam, 12 Eylül 2003'te oyuncularla buluştu. 20 yıl içinde yüzlerce oyunun girdiği ve bazen çıktığı platformda, 2003 yılından 2023 yılına kadar olanları içeren bir liste var. Burada yıla tıklandığında o yıl gerçekleşenler yer alıyor.
2023'TE STEAM'DE ÇIKMIŞ ŞİMDİYE KADAR EN POPÜLER OYUNLAR
2023 yılına tıklandığında yılın henüz sona ermediği yazıyor. Steam istemcisinin büyük bir güncelleme aldığı aktarılan açıklamada Counter-Strike 2'nin beta sürecine girdiği ve Steam Deck'te oynanabilir 11 binin üzerinde oyun olduğu belirtiliyor.
2023'te çıkmış şimdiye kadar en popüler oyunlar da listeleniyor. Bunlar da şu şekilde:
- Kerbal Space Program 2/ Erken Erişim oyunu- 950 TL
- Age of Wonderst- 425 TL
- Baldur's Gate 3- 799 TL
- Starship Troopers Extermination- yüzde 20 indirimle 224 TL
- Outlast Trials/Erken Erişim oyunu- 280 TL
- Darkest Dungeon- 340 TL
- Hi-Fi Rush-299 TL
- F1 23- yüzde 40 indirimle 959.99 TL
- Sons of the Forest- 280 TL
- Starfield- 899 TL
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