Popüler oyun mağazası Steam, 20. yıl dönümünü kutluyor

Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:08

Güncelleme: 13.09.2023 - 11:08

Valve imzalı oyun mağazası Steam, 12 Eylül 2003'te oyuncularla buluştu. 20 yıl içinde yüzlerce oyunun girdiği ve bazen çıktığı platformda, 2003 yılından 2023 yılına kadar olanları içeren bir liste var. Burada yıla tıklandığında o yıl gerçekleşenler yer alıyor.

2023'TE STEAM'DE ÇIKMIŞ ŞİMDİYE KADAR EN POPÜLER OYUNLAR

2023 yılına tıklandığında yılın henüz sona ermediği yazıyor. Steam istemcisinin büyük bir güncelleme aldığı aktarılan açıklamada Counter-Strike 2'nin beta sürecine girdiği ve Steam Deck'te oynanabilir 11 binin üzerinde oyun olduğu belirtiliyor.

2023'te çıkmış şimdiye kadar en popüler oyunlar da listeleniyor. Bunlar da şu şekilde: