Steam'de Resident Evil oyunlarına indirim geldi
En sevilen oyun serilerinden biri olan Resident Evil için Steam üzerinde yüzde 75'e varan indirim yapıldı. İşte o indirimle oyunların güncel fiyatları:
Steam'de ve diğer platformlarda olduğu gibi aralık ayında büyük indirimler oluyor. O indirimlerden biri de Resident Evil oyunları için geldi. Eğer serinin hayranıysanız ve koleksiyonunuzda olmayan oyunlar da varsa kütüphanenize eklemek için doğru zaman. Onun dışında Resident Evil serisine başlamak isteyen ancak bir türlü başlayamayanlar için de bu kampanya oldukça iyi indirimler sunuyor.
STEAM'DE RESIDENT EVIL OYUNLARINDA İNDİRİM VAR
İndirimle en uygun Resident Evil oyunu 2,99 dolar oluyor. Resident Evil 4 ve Resident Evil Remake Trilogy burada 2,3 ve 4 bulunuyor, sırasıyla 12,49 dolara ve 29,69 dolara düşüyor.
İşte Steam'de indirimde olan Resident Evil oyunları:
|Oyun
|Normalde fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Resident Evil Remake Trilogy
|53,99 dolar
|29,69 dolar (yüzde 45)
|Resident Evil 4
|24,99 dolar
|12,49 dolar (yüzde 50)
|Resident Evil Village
|24,99 dolar
|9,99 dolar (yüzde 60)
|Resident Evil 3
|24,99 dolar
|6,24 dolar (yüzde 75)
|Resident Evil 2
|24,99 dolar
|6,24 dolar (yüzde 75)
|Resident Evil 7 Biohazard
|11,99 dolar
|4,79 dolar (yüzde 60)
|Resident Evil 6
|11,99 dolar
|2,99 dolar (yüzde 75)
|Resident Evil 0
|14,99 dolar
|3,74 dolar (yüzde 75)
|Resident Evil Revelations
|14,99 dolar
|3,74 dolar (yüzde 75)
|Resident Evil 5
|11,99 dolar
|2,99 dolar (yüzde 75)
Etiketler: #Steam #Resident Evil
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