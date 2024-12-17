Steam'de Resident Evil oyunlarına indirim geldi

Yayınlanma: 17.12.2024 - 18:59

Güncelleme: 17.12.2024 - 18:59

Steam'de ve diğer platformlarda olduğu gibi aralık ayında büyük indirimler oluyor. O indirimlerden biri de Resident Evil oyunları için geldi. Eğer serinin hayranıysanız ve koleksiyonunuzda olmayan oyunlar da varsa kütüphanenize eklemek için doğru zaman. Onun dışında Resident Evil serisine başlamak isteyen ancak bir türlü başlayamayanlar için de bu kampanya oldukça iyi indirimler sunuyor.

STEAM'DE RESIDENT EVIL OYUNLARINDA İNDİRİM VAR

İndirimle en uygun Resident Evil oyunu 2,99 dolar oluyor. Resident Evil 4 ve Resident Evil Remake Trilogy burada 2,3 ve 4 bulunuyor, sırasıyla 12,49 dolara ve 29,69 dolara düşüyor.

İşte Steam'de indirimde olan Resident Evil oyunları: