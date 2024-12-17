Steam'de Resident Evil oyunlarına indirim geldi

En sevilen oyun serilerinden biri olan Resident Evil için Steam üzerinde yüzde 75'e varan indirim yapıldı. İşte o indirimle oyunların güncel fiyatları:

Steam'de Resident Evil oyunlarına indirim geldi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 18:59

Steam'de ve diğer platformlarda olduğu gibi aralık ayında büyük indirimler oluyor. O indirimlerden biri de Resident Evil oyunları için geldi. Eğer serinin hayranıysanız ve koleksiyonunuzda olmayan oyunlar da varsa kütüphanenize eklemek için doğru zaman. Onun dışında Resident Evil serisine başlamak isteyen ancak bir türlü başlayamayanlar için de bu kampanya oldukça iyi indirimler sunuyor.

STEAM'DE RESIDENT EVIL OYUNLARINDA İNDİRİM VAR

İndirimle en uygun Resident Evil oyunu 2,99 dolar oluyor. Resident Evil 4 ve Resident Evil Remake Trilogy burada 2,3 ve 4 bulunuyor, sırasıyla 12,49 dolara ve 29,69 dolara düşüyor. 

İşte Steam'de indirimde olan Resident Evil oyunları:

OyunNormalde fiyatıİndirimli fiyatı
Resident Evil Remake Trilogy53,99 dolar29,69 dolar (yüzde 45)
Resident Evil 424,99 dolar12,49 dolar (yüzde 50)
Resident Evil Village 24,99 dolar9,99 dolar (yüzde 60)
Resident Evil 324,99 dolar6,24 dolar (yüzde 75)
Resident Evil 224,99 dolar6,24 dolar (yüzde 75)
Resident Evil 7 Biohazard11,99 dolar4,79 dolar (yüzde 60)
Resident Evil 611,99 dolar2,99 dolar (yüzde 75)
Resident Evil 014,99 dolar3,74 dolar (yüzde 75)
Resident Evil Revelations14,99 dolar3,74 dolar (yüzde 75)
Resident Evil 511,99 dolar2,99 dolar (yüzde 75)

Etiketler: #Steam #Resident Evil

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