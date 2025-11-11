Steam arayüzü yenilendi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Steam'in masaüstü uygulamasında arayüz yenilendi. Yeni tasarım ile gelen bazı değişiklikler de mevcut.

Valve, Steam için arayüzü yeniledi. Kullanıcılardan gelen geri dönüşlere göre güncellenen arayüzde artık oyunların görselleri 940 pikselden 1200 piksele çıkıyor. Bu sayede bir oyunu incelerken daha geniş bir ekranla karşılaşılacak. 

Yeni yerleşim sayfasında ise geçişler artık daha pratik ve üç farklı görüntüleme modu var. Medya sayfası üzerinden oyunların fragmanlarını tam ekran ya da sinema modunda izlemek mümkün. 

Steamworks araçlarında yapılan güncelleme ile oyun açıklamalarında daha farklı metin biçimleri eklenebiliyor. Arama sonuçlarının yanı sıra paket sayfaları, etiket merkezleri ve öneri listeleri de yeni tasarıma uyumlu olacak şekilde yenilendi.

