iPhone Air 2'ye yönelik yeni iddia

Apple eylül ayının ikinci haftası yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. Bu yıl seriye dahil olan iPhone Air ise beklenen karşılığı bulamadı.

En ince iPhone modeli olan Air, arkada tek bir kameraya ve 3.149 mAh gibi düşük bir batarya kapasitesine sahip. Bu sebeple kullanıcıların ilk tercihi olmadığı düşünülen iPhone Air, geçen günlerde üretiminin düşürüldüğüne yönelik haberlerle gündeme gelmişti.

iPhone Air'e yönelik olan bu düşük talebe karşılık Apple'ın iPhone Air 2'nin çıkışını erteleyeceği konuşulmaya başlandı. Telefon modeli tamamen rafa kaldırılmadı ancak pazarın bu tarz bir modeli talep etmemesi Apple'ın kararlarını da etkiliyor.

Konuşulan iddialara göre Apple, Air 2 modelini daha gelişmiş hale getirip öyle tanıtacak. Daha iyi bir batarya kapasitesi ve sıvı temelli soğutma sisteminin iPhone Air 2'ye dahil edilmesi bekleniyor. Telefonun 2026 yılında değil, 2027 yılında tanıtılması gündemde.