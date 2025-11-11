Cumhuriyet Gazetesi Logo
iPhone Air 2'ye yönelik yeni iddia

iPhone Air 2'ye yönelik yeni iddia

11.11.2025 16:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
iPhone Air 2'ye yönelik yeni iddia

Apple'ın ince yapıdaki iPhone'u için erteleme çanlarının çaldığı söyleniyor.

Apple eylül ayının ikinci haftası yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. Bu yıl seriye dahil olan iPhone Air ise beklenen karşılığı bulamadı.

En ince iPhone modeli olan Air, arkada tek bir kameraya ve 3.149 mAh gibi düşük bir batarya kapasitesine sahip. Bu sebeple kullanıcıların ilk tercihi olmadığı düşünülen iPhone Air, geçen günlerde üretiminin düşürüldüğüne yönelik haberlerle gündeme gelmişti.

Image

iPhone Air'e yönelik olan bu düşük talebe karşılık Apple'ın iPhone Air 2'nin çıkışını erteleyeceği konuşulmaya başlandı. Telefon modeli tamamen rafa kaldırılmadı ancak pazarın bu tarz bir modeli talep etmemesi Apple'ın kararlarını da etkiliyor.

Konuşulan iddialara göre Apple, Air 2 modelini daha gelişmiş hale getirip öyle tanıtacak. Daha iyi bir batarya kapasitesi ve sıvı temelli soğutma sisteminin iPhone Air 2'ye dahil edilmesi bekleniyor. Telefonun 2026 yılında değil, 2027 yılında tanıtılması gündemde.

İlgili Konular: #apple #Apple iPhone #iPhone Air

İlgili Haberler

Apple, iPhone Air'ın üretimini azaltabilir
Apple, iPhone Air'ın üretimini azaltabilir Apple'ın iPhone Air'ın üretimini azaltabileceği iddia edildi. Bunun temelinde diğer iPhone 17 modelleri kadar ilgi görmemesi yatıyor olabilir.
Çok tutulmayan iPhone Air modelinin yenisinin nasıl olacağı sızdırıldı
Çok tutulmayan iPhone Air modelinin yenisinin nasıl olacağı sızdırıldı En ince yapılı iPhone olarak tanıtılan iPhone Air, beklentilerin ötesine geçememişti. Çok fazla talep görmeyen modelin ikincisi yolda. Peki nasıl olacak?
PlayStation 5, sevkiyatları 84,2 milyonu geçti
PlayStation 5, sevkiyatları 84,2 milyonu geçti Sony, PlayStation 5'e yönelik yeni istatistikler açıkladı. Oyun konsolu küresel olarak 84,2 milyon adet satıldı.