Steam'de 10 Temmuz'a kadar sürecek 'Yaz İndirimleri 2025' başladı

Steam'de farklı dönemlerde farklı miktarlarda indirimler oluyor. Yeni başlayan Yaz İndirimleri'nde ise öne çıkan bazı oyunlar var. Her yıl yılın dört mevsimini kutlamak için indirimler yapılıyor. İki hafta süren bu indirimlerle binlerce oyunda büyük indirimler sunuluyor.
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2025'TE ÖNE ÇIKAN İNDİRİMDEKİ OYUNLAR
Bu indirimlerde eski ve yeni olmak üzere yüzlerce oyunda indirim var. Bazı oyunlarda yüzde 15 bazılarında ise yüzde 95'e varan bir indirim söz konusu. İşte indirimde öne çıkan oyunlar:
- Call of Duty Black Ops 6 - Yüzde 45 indirimle 38,49 dolar
- EA Sports FC 2025 - Yüzde 80 indirimle 13,99 dolar
- Stalker 2 - Yüzde 30 indirimle 30,09 dolar
- Clair Obscur Expedition 33 - Yüzde 10 indirimle 31,49 dolar
- Assassin's Creed Shadows - Yüzde 25 indirimle 41,99 dolar
- Black Myth Wukong - Yüzde 20 indirimle 47,99 dolar
- Black Mesa Definitive Edition - Yüzde 90 indirimle 1,04 dolar
- Marvel's Guardians of the Galaxy - Yüzde 90 indirimle 2,99 dolar
- Outlast 2 - Yüzde 90 indirimle 1,04 dolar
- Borderlands 3 - Yüzde 95 indirimle 2,99 dolar
- Star Wars Battlefront II: Celebration Edition - Yüzde 90 indirimle 3,99 dolar
- Commandos Origins - Yüzde 15 indirimle 42,49 dolar