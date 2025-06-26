Steam'de 10 Temmuz'a kadar sürecek 'Yaz İndirimleri 2025' başladı

Steam'de farklı dönemlerde farklı miktarlarda indirimler oluyor. Yeni başlayan Yaz İndirimleri'nde ise öne çıkan bazı oyunlar var. Her yıl yılın dört mevsimini kutlamak için indirimler yapılıyor. İki hafta süren bu indirimlerle binlerce oyunda büyük indirimler sunuluyor.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2025'TE ÖNE ÇIKAN İNDİRİMDEKİ OYUNLAR

Bu indirimlerde eski ve yeni olmak üzere yüzlerce oyunda indirim var. Bazı oyunlarda yüzde 15 bazılarında ise yüzde 95'e varan bir indirim söz konusu. İşte indirimde öne çıkan oyunlar: