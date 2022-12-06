Steam Deck ile robotu kontrol etmeyi başardı
Oyun oynamak için geliştirilen taşınabilir bilgisayar Steam Deck, ürkütücü bir şekilde robotun kontrolünde kullanıldı.
Valve'nin geliştirdiği ve uzun bir süredir gündemde olan Steam Deck, bugün bambaşka bir sebeple gündem oldu. Bir YouTuber olan Stanisla Arkhipenka, Steam Deck'i oyun oynamak dışında kullandı. Çektiği videoda ürkütücü bir görünüme sahip olan robotun kontrolünü sağlıyor.
STEAM DECK YALNIZCA TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR DEĞİL
YouTuber, APC-1 Hexapod olarak bilinen robotu Steam Deck'e eklediği özel bir arayüz ile kontrol ediyor. Videoda aktarıldığı kadarıyla bu robot arama kurtarma aracı olarak tasarlandı. Farklı mod ve hızların ayarlanmasını sağlayan el cihazı, robotun aynı zamanda farklı yönlere kolaylıkla hareket etmesini sağlıyor.
Video, Türkiye'de aktif olarak satılmayan Steam Deck'in taşınabilir bilgisayar olmasının ötesinde farklı amaçlarla da kullanılabileceğini kanıtlıyor. Cihaz oyunlarda robotlara pilotluk yapmayı sağlıyor.
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