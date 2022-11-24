PlayStation'da en hızlı satan oyunu God of War: Ragnarök oldu
God of War: Ragnarök daha ilk haftasında 5.1 milyon adet satılarak PS tarihine geçmeyi başardı.
God of War'un eski satış rakamlarına göre oyunun 2018 yılında piyasaya sürüldüğünde ilk haftasında 3.1 milyon adet satıldığı aktarılırken, God of War: Ragnarök'ün 23 milyon satışa ulaşan 2018 tarihli God of War’un bir gün önüne geçmeyi başaracağı düşünülüyor.
KISA SÜRE İÇİNDE REKOR KIRDI
Oyunun bu satış rakamına kısa süre içinde ulaşmasında reklam çalışmaları da yer alıyor. Oyun eleştirmenleri tarafından tam not alan oyun, Game Awards 2022’de de güçlü bir aday.
Oyun 9 Kasım 2022 tarihinde çıkış yaptı ve kısa sürede oyunseverlerin benimsediği bir oyun oldu. PlayStation tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bir tweet oyunun satışlarının nasıl olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan açıklamaya göre Kratos ve Atreus’un destansı maceralarına odaklanan God of War: Ragnarök, ilk haftasında 5,1 milyon satışa ulaştığı söylendi.
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