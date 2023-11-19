Steam efsane oyunu kısa süreliğine ücretsiz yaptı!

Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Steam efsane oyun serisi Half-Life'ın ilk oyununu kısa süreliğine ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 12:35
Steam efsane oyunu kısa süreliğine ücretsiz yaptı!
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Valve'nin sahip olduğu Steam platformu efsane oyun serisi Half-Life'ın 25. yıldönümünü kutluyor. Bu kapsamda Steam yeni el konsolu Steamdeck'i tanıttı. Ayrıca serinin ilk oyunu da kullanıcılarına kısa süreliğine ücretsiz olarak sundu. Oyun 20 Kasım tarihine kadar Steam üzerinden ücretsiz olarak dağıtılacak. 

25. YILA ÖZEL GÜNCELLEME

Valve tarafından oyuna uzun bir aranın ardından güncelleme yapıldı. Güncelleme ile birlikte geniş görüş alanı, doku yumuşatmayı devre dışı bırakma, "Overbright" desteği, gelişmiş aydınlatma, Linux için yazılım iyileştirmeleri oyuna eklendi. 

Ayrıca Valve Half-Life'ın yıllar içerisindeki gelişimini anlatan bir belgesel de yayınladı. Belgesel filmi Valve şirketinin yaptığı çalışmaları anlatıyor. 


Steam Half Life ücretsiz oyun

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