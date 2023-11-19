Hitman'in efsane oyunu mobile geliyor!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 11:39

Güncelleme: 19.11.2023 - 11:39

2006 yılında PC, PlayStation 2 ve Xbox 360 için piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Hitman: Blood Money, şimdi mobil cihazlarda oynanabilecek. Feral Interactive tarafından geliştirilen Hitman: Blood Money Reprisal, 30 Kasım'da iOS ve Android platformları için kullanıcılara sunulacak. Oyunun mobil platformlar için yeniden tasarlandığı ve arayüzünün değiştirildiği açıklandı.

Stüdyo tarafından yapılan açıklamalara göre Hitman: Blood Money Reprisal'ın grafik kalitesi, orijinal oyunun PS2 ve Xbox 360 versiyonlarına denk olacak; ancak oyunun arayüzü mobil cihazlara özel olarak tamamen revize edildi. Ayrıca, genel deneyimi geliştiren birkaç yeni özellik de eklendi.

Serinin daha yeni oyunlarında bulunan İçgüdü Modu eklenen özellikler arasında. Bu mod, haritalarda gezinmeyi kolaylaştırmak için hedefleri ve kritik görev noktalarını vurguluyor. Yeni mini harita, Ajan 47'nin çevresini daha iyi görmesini sağlıyor. Orijinal oyunun sunduğu 12 sandbox görevi, oyuncuların tekrar oynayarak keyif alabileceği içerikleri sunuyor.

Hitman: Blood Money Reprisal, yenilenmiş kontrollerle birlikte gelerek oyunculara kendi tercihlerine uygun bir arayüz oluşturma şansı veriyor. Ayrıca, oyunu gamepad veya klavye-fare ile oynama seçeneği de bulunuyor.

Hitman: Blood Money Reprisal, 30 Kasım'da App Store ve Google Play Store'da yurt dışında 14.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Türkiye'de ise fiyat etiketi 400 TL olacak.