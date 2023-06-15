Steam'e tasarımsal olarak değişiklikler getirildi

Yayınlanma: 15.06.2023 - 13:10

Güncelleme: 15.06.2023 - 13:10

Steam kısa bir süre önce yeni özelliklerini beta olarak test etmeye başlamıştı. Bunun sonucu olarak kullanıcıların beğendiği ya da 'tam sürüme' gelmesi istenen özellikler yeni güncelleme ile Steam'e dahil edildi. Öte yandan bildirilen hata raporları ve sorunlar da güncellemeye dahil edilmedi.

STEAM YENİLENDİ

Görsel olarak yenilenen ve kullanılabilirlik tarafında iyileştirmelere sahne olan güncelleme, pencereleri, menüleri, yazı tiplerini ve renklerin güncellenmesini içeriyor. güncelledik. Steam istemci penceresinin en üst ve alt kısımları, ayarlar ve ekran görüntüsü yöneticisi arayüzü de yenilendi.

Oyun içi arayüzün de tamamen değiştiğini aktaran Steam, daha fazla özelleştirme yapmaya olanak sağlayacak. Yeni 'Notlar' özelliği ile kullanıcının oynadığı oyunla ilgili notlar alması mümkün olacak. Bu özellik çevrim dışı modda da kullanılabilecek.

Bir diğer yandan arayüze oyuna genel bakış paneli de eklendi.

Steam'in Mac ve Linux sürümlerinde donanım hızlandırma eklendi.