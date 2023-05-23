Dead by Daylight’in yeni oyunu duyuruldu!

Donanımhaber’in haberine göre, Dead by Daylight’ın ilk oyununun aksine Supermassive Games tek kişilik bir korku oyunu yapmayı planlıyor.

"SİSİN ÖTESİNDE BİR DENEYİM..."

Oyunun baş yapımcı Traci Tufte tarafından yapılan açıklama “Güçlü ölüm kalım seçimleriyle dolu yoğun bir anlatı deneyimi yaratmak için Dead by Daylight’ın mitolojisiyle birlikte süper devasa bir oyunun gerilimini eylemliğini ve dallanıp budaklanan hikâye anlatımını köreltmek için çok çalışıyoruz. Oyunumuz Entity’nin dünyasının dışında geçecek ve oyuncuların sisin ötesinde benzeri görülmemiş bir deneyim için takip edecekleri yeni bir karakter kadrosunun hikayesini içerecek” şeklinde oldu.