Steam bu sefer farklı oyunları indirime soktu! İşte indirim haftası

Yayınlanma: 03.09.2023 - 00:03

Güncelleme: 03.09.2023 - 00:06

Steam'de farklı indirim haftaları oluyor. Bu sayede oyunseverler bazı oyunlara daha uygun fiyata ya da oldukça indirimli fiyatlardan ulaşabiliyor. Yeni başlayan Steam PlayStation Yayıncı İndirimleri ile de popüler oyunlarda indirim başladı.

İNDİRİM VAR AMA YETERLİ DEĞİL

Ancak bu indirim çok da anlamlı değil zira oyun indirimlerini takip edenler, yapılan bu indirimin zamlardan sonra geldiğini ve bu sebeple yeterli olmayan bir indirim olduğunu düşünüyor.

Yine de God of War, Returnal, Sackboy ve Marvel's Spideryüzde Man için indirim geldi. İndirim 7 Eylül saat 20.00'ye kadar sürecek. İşte indirim gelen oyunların bazıları: