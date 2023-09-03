Steam bu sefer farklı oyunları indirime soktu! İşte indirim haftası
Steam'de yeni başlayan PlayStation Yayıncı İndirimleri sayesinde farklı pek çok oyun indirime girdi. Ancak bazı oyunlarda indirim çok da anlamlı olmadı.
Steam'de farklı indirim haftaları oluyor. Bu sayede oyunseverler bazı oyunlara daha uygun fiyata ya da oldukça indirimli fiyatlardan ulaşabiliyor. Yeni başlayan Steam PlayStation Yayıncı İndirimleri ile de popüler oyunlarda indirim başladı.
İNDİRİM VAR AMA YETERLİ DEĞİL
Ancak bu indirim çok da anlamlı değil zira oyun indirimlerini takip edenler, yapılan bu indirimin zamlardan sonra geldiğini ve bu sebeple yeterli olmayan bir indirim olduğunu düşünüyor.
Yine de God of War, Returnal, Sackboy ve Marvel's Spideryüzde Man için indirim geldi. İndirim 7 Eylül saat 20.00'ye kadar sürecek. İşte indirim gelen oyunların bazıları:
- God of War 899,00 TL yüzde 40 indirimle 539,40 TL
- Marvel’s Spideryüzde Man Remastered 1.099,00 TL yüzde 33 indirimle 736,33 TL
- Marvel’s Spideryüzde Man: Miles Morales 899,00 TL yüzde 33 indirimle 602,33 TL
- The Last of Us Part I 1.099,00 TL yüzde 20 indirimle 879,20 TL
- Returnal 1.099,00 TL yüzde 20 indirimle 879,20 TL
- Sackboy: Büyük Macera 1.099,00 TL yüzde 50 indirimle 549,50 TL
- UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899,00 TL yüzde 40 indirimle 539,40 TL
- Days Gone 899,00 TL yüzde 67 indirimle 296,67 TL
- Horizon Zero Dawn Complete Edition 899,00 TL yüzde 67 indirimle 296,67 TL
- Predator: Hunting Grounds 549,00 TL yüzde 75 indirimle137,25 TL
- Everybody’s Gone to the Rapture 349,00 TL yüzde 50 indirimle 174,50 TL
- HELLDIVERS Dive Harder Edition 59,99 TL yüzde 75 indirimle14,99 TL
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