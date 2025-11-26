Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar belli oldu

Steam'de geçen haftanın en çok satılan oyunları belli oldu. Türkiye özelinde en çok satan oyunlar arasında EA Sports FC 26, ARC Raiders, Battlefield 6 ve Dispatch yer alıyor.
Türkiye'de oyun oynama dinamiği Steam özelinde biraz değişse de indirim dönemlerinde büyük oyunları satın olma oranı artıyor.
İşe 18 Kasım ile 25 Kasım arasında en çok satılan oyunların listesi:
|EA SPORTS FC 26
|69.99 dolar
|34.99 dolar (yüzde 50)
|ARC Raiders
|39.99 dolar
|
|Battlefield 6
|69.99 dolar
|59.49 dolar (yüzde 15)
|Dispatch
|14.99 dolar
|
|Red Dead Redemption 2
|59.99 dolar
|14.99 dolar (yüzde 75)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99 dolar
|14.99 dolar (yüzde 50)
|Forza Horizon 5
|32.78 dolar
|16.39 dolar (yüzde 50)
|Dying Light: The Beast
|44.99 dolar
|35.99 dolar (yüzde 20)
|Football Manager 26
|49.99 dolar
|
|Hearts of Iron IV
|29.99 dolar
|8.99 dolar (yüzde 70)
|Europa Universalis V
|35.99 dolar
|
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49.99 dolar
|16.49 dolar (yüzde 67)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99 dolar
|35.99 dolar (yüzde 40)
|Black Desert
|4.99 dolar
|0.49 dolar (yüzde 90)
|RV There Yet?
|4.49 dolar
|