Cumhuriyet Gazetesi Logo
Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar belli oldu

Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar belli oldu

26.11.2025 20:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar belli oldu

Steam'de 18 ve 25 Kasım haftasında en çok satılan oyunlar belli oldu.

Steam'de geçen haftanın en çok satılan oyunları belli oldu. Türkiye özelinde en çok satan oyunlar arasında EA Sports FC 26, ARC Raiders, Battlefield 6 ve Dispatch yer alıyor. 

Türkiye'de oyun oynama dinamiği Steam özelinde biraz değişse de indirim dönemlerinde büyük oyunları satın olma oranı artıyor.

İşe 18 Kasım ile 25 Kasım arasında en çok satılan oyunların listesi:

EA SPORTS FC 26 69.99 dolar 34.99 dolar (yüzde 50)
ARC Raiders 39.99 dolar  
Battlefield 6 69.99 dolar 59.49 dolar (yüzde 15)
Dispatch 14.99 dolar  
Red Dead Redemption 2 59.99 dolar 14.99 dolar (yüzde 75)
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99 dolar 14.99 dolar (yüzde 50)
Forza Horizon 5 32.78 dolar 16.39 dolar (yüzde 50)
Dying Light: The Beast 44.99 dolar 35.99 dolar (yüzde 20)
Football Manager 26 49.99 dolar  
Hearts of Iron IV 29.99 dolar 8.99 dolar (yüzde 70)
Europa Universalis V 35.99 dolar  
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49.99 dolar 16.49 dolar (yüzde 67)
Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99 dolar 35.99 dolar (yüzde 40)
Black Desert 4.99 dolar 0.49 dolar (yüzde 90)
RV There Yet? 4.49 dolar  
İlgili Konular: #Steam #video oyunları #Steam istatistik

İlgili Haberler

Tüm atomların sayısından fazla şekle giren programlanabilir materyal geliştirildi
Tüm atomların sayısından fazla şekle giren programlanabilir materyal geliştirildi Malzeme mühendisleri, evrendeki tüm atomların sayısından daha fazla konfigürasyona sahip yeni bir programlanabilir metamateryal geliştirdi. Peki bu ne demek?
OpenAI, 2030 yılına kadar ChaGPT'nin ücretli abonelerinin artacağını düşünüyor
OpenAI, 2030 yılına kadar ChaGPT'nin ücretli abonelerinin artacağını düşünüyor OpenAI, 2030 yılına kadar ChatGPT'nin ücretli sürümünün 220 milyon aboneye ulaşmasını bekliyor.
Akıllı telefon satışlarında Apple'ın Samsung'u geçmesi bekleniyor
Akıllı telefon satışlarında Apple'ın Samsung'u geçmesi bekleniyor Apple ve Samsung arasında yıllardır süren mücadele yeni yayınlanan bir rapora göre yakında sona erebilir ve Apple'ın liderliği 2029'a kadar sürebilir.