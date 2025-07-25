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Steam, Türkiye'de en çok satılan oyunlar açıklandı

Steam, Türkiye'de en çok satılan oyunlar açıklandı

25.07.2025 17:58:00
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Haber Merkezi
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Steam, Türkiye'de en çok satılan oyunlar açıklandı

Steam platformdaki farklı verileri topluyor ve yayınlıyor. Türkiye'de en çok satılan oyunlar da bu kapsamda belli oldu.

Steam'de 15 Temmuz ve 22 Temmuz aralığında Türkiye'de en çok satılan oyunlar belli oldu. Buna göre en çok satılan oyun 69,99 dolarlık Football Manager 26 oldu. Onu indirimde olan iki oyun takip etti. Buna göre yüzde 75 indirimle Euro Truck Simulator 2 ikinci ve yüzde 75 indirimle Red Dead Redemption 2 14,99 dolarla en çok satan üçüncü oyun oldu. 

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR

Listenin gerisinde ise Black Desert, PEAK, Dead by Daylight, Stronghold Crusader: Definitive Edition, RimWorld, Rust ve REMATCH yer alıyor. 

Türkiye'de uygun fiyatlı ve bağımsız oyunlar daha çok satılıyor. Bunun temel sebebi, Steam'in birkaç yıl önce oyun satışlarında Türkiye özelinde dolar kuruna geçmesi ve oyunların artık dolar cinsinden satın alınabiliyor oluşu. 

İlgili Konular: #Steam #video oyunları #Red Dead Redemption 2

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