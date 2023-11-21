Steam'de artık oyunlar dolar kuru üzerinden; oyunlar zamlandı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:58

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:58

Steam, Türkiye için dolar kuruyla ödeme yapılacağını duyurmuştu. Oyunseverlerin ise büyük bir kısmı 20 Kasım'dan önce oyunları Türk Lirası üzerinden satın almaya başladı. Ancak bunun için son tarih dün geceydi (20 Kasım'dı) artık fiyatlar dolar kuru üzerinden hesaplanıyor.

FİYATLAR DA ARTMIŞ OLDU

Örneğin Steam'e girdiğinizde bu yılın en dikkat çeken oyunlarından biri olan Baldur's Gate 3, 34.99 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Oyun bundan önce 799 TL'ye satın alınabiliyordu. Yapılan güncelleme ile 1.000 TL'nin üzerinde çıkıyor.

Söz konusu oyunların fiyatları bazılarında inanılmaz seviyeye çıkıyor. EA Sports FC 24 kur güncellemesinden önce 1.199,99 TL'ye satın alınabiliyordu. Oyun, 69.99 dolara kadar çıktı ve artık Türk Lirası karşılığı 2.015 TL( güncel dolar kuru 28.80 alındığında)

Oyunseverler oyun satın almak istediklerinde kartlarından 'bankanın güncel kuruna' göre Türk Lira'sı karşılığı çekilecek.

Bir diğer yandan Steam hesaplarında yer alan cüzdan bakiyeleri artık cinsinden oldu.

Grand Theft Auto V271,95 TL$14,79Euro Truck Simulator 2149,50 TL$10.09Sons Of The Forest280,00 TL$14.99