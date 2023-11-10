Steam'e utanılan oyunları gizleme özelliği gelebilir

Steam'e ilginç ve yeni bir özelliğin gelebileceğine yönelik iddialar ortaya çıktı. Steam kullanıcıların oyunları işaretleyerek gizleyebilmesine sağlayabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:52
Steam'e utanılan oyunları gizleme özelliği gelebilir
Abone Ol google-news

Popüler oyun mağazası Steam için yeni bir özellik yolda olabilir. SteamDB'nin yaratıcısı olan Pavel Djundik tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, oyunları özel olarak işaretleyerek arkaş listesi ve diğer kişilerden gizlemeye olanak tanıyan bir özelliğe işaret ediyor.

İSTENİLEN OYUNLA İLGİLİ BİLGİLERİN GÖSTERİLMESİ ENGELLENEBİLİR

Bu seçenek sayesinde kullanıcıların tercih ettiği oyunlar ve çok uzun oyun süreleri gizlenebilir. Öte yandan yetişkin içerikli oyunları oynadığını göstermek istemeyen kullanıcılar da bu özelliği kullanabilir gibi duruyor.

Steam'deki gizlilik ayarları kullanıcıların tüm profillerini gizlemeye olanak tanıyor. Öyle ki mevcut durumda oynanan oyunların ayrıntılarını ve diğer başarımları herkese açık ya da yalnızca arkadaşlar olarak ayarlamak mümkün. Bu yeni özellikte ise kullanıcılar direkt hangi oyun hakkındaki bilgileri gizlemek isterse işaretleyip gizleyebilecek.

SteamDB gibi istatistik toplayan araçlardan aldığı bilgilerle bunlara yönelik adımlar atan Steam için 'gizleme' seçeneğinin gelmesi bazı verilerin toplanmasını engelleyebilir. 


Steam Steam Oyun Mağazası Steam oyunları gizleme

İlgili Haberler

Steam Deck'in OLED ekranlı kardeşi tanıtıldı

Steam Deck'in OLED ekranlı kardeşi tanıtıldı
Steam dünyada en çok kullanılan ekran kartı ve işlemcileri açıkladı

Steam dünyada en çok kullanılan ekran kartı ve işlemcileri açıkladı
Steam'de dolar kuruna geçilmeden önce hangi oyunlar alınır?

Steam'de dolar kuruna geçilmeden önce hangi oyunlar alınır?

En Çok Okunan Haberler