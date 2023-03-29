Steam artık bu PC’lerde açılmayacak

Birçok rakibi olmasına rağmen liderliği elinde bulunduran platform artık bazı PC’lerde açılmayacak.

Video oyun geliştiricisi Valve’nin sahip olduğu oyun dağıtım platformu Steam, milyonlarca oyuncu tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Videocardz'ın haberine göre artık Steam Windows 7 ve Windows 8 desteğini kesecek. Valve tarafından yapılan açıklamalara göre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Windows 7 ve Windows 8 sürümlerinde Steam çalışmayacak.

Yani platformu kullanan oyuncular 2023’ün sonunda Windows 10’a işletim sistemine cihazlarını yükseltmek zorunda kalacak.

Steam'in Şubat ayı donanım anketine göre Windows 7 34 bit kullanım oranı yüzde 0.09, Windows 7 64 bit kullanım oranı ise yüzde 1.43 olarak açıklandı. Windows 8 tarafında ise bu oran yüzde 0.34 olarak belirtildi. Yani alınan yeni karardan kullanıcıların sadece yüzde 1.86'sı etkilenecek.