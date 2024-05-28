Steam kısa süreliğine ücretsiz bir oyun veriyor

Steam'de Warhammer 40,000: Gladius-Relics of War 30 Mayıs'a kadar ücretsiz sunuluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:49
Steam kısa süreliğine ücretsiz bir oyun veriyor
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Steam'de kısa süreliğine Warhammer 40,000: Gladius-Relics of War ücretsiz hale geldi. Oyunseverler 30 Mayıs tarihine kadar oyunu kütüphanelerine eklediklerinde ücretsiz bir şekilde sahip olacaklar.

Oyun Steam'de normalde 19 dolara satılıyor.

STEAM'DE ÜCRETSİZ OYUN VERİLİYOR

Steam'de oyunun açıklama kısmında şunlar yazıyor:

“Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, Warhammer evreninde geçen ilk sıra tabanlı 4X strateji oyunu ile sana dehşet ve şiddet dolu bir dünya sunuyor. Zorlayıcı Yapay Zekâ ile yüzleş ya da dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarınla veya yabancılarla iş birliği yap ya da mücadele et. Her biri kendi benzersiz oynanış tarzına ve teknoloji ağacına sahip dört ikonik Warhammer fraksiyonlarından (Astra Militarum, Space Marines, Orks ya da Necrons) biri ile oyna. Özel özelliklere ve birliklerinin moralini alt üst edebilecek tehditkâr bir vahşi yaşam ile dolu, rastgele yaratılmış bir dünyayı keşfet. Rakip fraksiyonlara karşı eline güçlü bir koz veren güçlü kadim yapıtların kontrolünü al.” 


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