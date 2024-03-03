Steam'de eş zamanlı oyuncu rekoru tekrar aşıldı

Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:40

Güncelleme: 03.03.2024 - 17:40

Steam bir kez daha rekorla gündeme geldi. Daha önce de on milyonlarca kişinin aktif olarak oyunda olduğu platform yeni ortaya çıkan istatistiklere göre 34 milyon 298 bin 950 eş zamanlı oyuncuya ulaşmayı başardı. Bu platformun eş zamanlı oyuncu sayısı tarafında kendi rekorunu tazelemesini sağladı.

STEAM YENİ BİR REKOR KIRDI! HANGİ OYUNLAR EN ÇOK OYNANDI?

Steam daha önce ocak ayında 33 milyon ez zamanlı oyuncuya ulaşmıştı.

Platformun rekor kırmasını sağlayan oyunlar ise 1 milyon 474 bin 396 kişi ile Counter-Strike 2 olurken, 705 bin kişi Dota 2, 627 bin kişi PUBG, 465 bin 266 kişi Apex Legends, 440 bin 473 kişi Helldivers 2 ve 286 bin 947 kişiyle Naraka: Bladepoint oluyor.



