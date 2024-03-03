Steam'de eş zamanlı oyuncu rekoru tekrar aşıldı

Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı güncellenip duruyor ancak yeni yayınlanan istatistikleri göre anlık 34 milyonu aştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:40
Steam'de eş zamanlı oyuncu rekoru tekrar aşıldı
Abone Ol google-news

Steam bir kez daha rekorla gündeme geldi. Daha önce de on milyonlarca kişinin aktif olarak oyunda olduğu platform yeni ortaya çıkan istatistiklere göre 34 milyon 298 bin 950 eş zamanlı oyuncuya ulaşmayı başardı. Bu platformun eş zamanlı oyuncu sayısı tarafında kendi rekorunu tazelemesini sağladı.

STEAM YENİ BİR REKOR KIRDI! HANGİ OYUNLAR EN ÇOK OYNANDI?

Steam daha önce ocak ayında 33 milyon ez zamanlı oyuncuya ulaşmıştı.

Platformun rekor kırmasını sağlayan oyunlar ise 1 milyon 474 bin 396 kişi ile Counter-Strike 2 olurken, 705 bin kişi Dota 2, 627 bin kişi PUBG, 465 bin 266 kişi Apex Legends, 440 bin 473 kişi Helldivers 2 ve 286 bin 947 kişiyle Naraka: Bladepoint oluyor.



Steam haberleri Steam istatistik haberleri Steam rekor haberleri

İlgili Haberler

Steam'de en çok oynanan PlayStation oyunları belli oldu

Steam'de en çok oynanan PlayStation oyunları belli oldu
Steam'de Rockstar oyunlarında yüzde 70'e varan indirim

Steam'de Rockstar oyunlarında yüzde 70'e varan indirim
Steam'den yapay zeka destekli oyunların yayınlanmasına yeşil ışık

Steam'den yapay zeka destekli oyunların yayınlanmasına yeşil ışık
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk mutfağından

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Lider Türk mutfağından
Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu

Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu
HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar
Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Gizemli paylaşımı merak uyandırmıştı: Cem Yılmaz'ın yeni aşkı ortaya çıktı!

Gizemli paylaşımı merak uyandırmıştı: Cem Yılmaz'ın yeni aşkı ortaya çıktı!
Dalında kalan portakallarla yapılıyor! Adana kebabından pideye tam 101 çeşit…

Dalında kalan portakallarla yapılıyor! Adana kebabından pideye tam 101 çeşit…
Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...
‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor

‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor