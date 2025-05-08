Steam'de Mortal Kombat oyunlarına yüzde 90'a varan indirim

Yayınlanma: 08.05.2025 - 20:31

Güncelleme: 08.05.2025 - 20:31

Sevilen oyun serisi Mortal Kombat Steam'de indirime girdi. Steam'deki bu kampanya kapsamında yüzlerce oyun indirimde olsa da Mortal Kombat serisi öne çıkıyor. Çünkü büyük oranda bir indirim sunuluyor.

MORTAL KOMBAT OYUNLARINA İNDİRİM

13 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında 7 Mortal Kombat oyunu indirime giriyor.