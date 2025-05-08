Steam'de Mortal Kombat oyunlarına yüzde 90'a varan indirim
Steam'de Mortal Kombat oyunlarına yüzde 90'a varan bir indirim yapıldı.
Sevilen oyun serisi Mortal Kombat Steam'de indirime girdi. Steam'deki bu kampanya kapsamında yüzlerce oyun indirimde olsa da Mortal Kombat serisi öne çıkıyor. Çünkü büyük oranda bir indirim sunuluyor.
MORTAL KOMBAT OYUNLARINA İNDİRİM
13 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında 7 Mortal Kombat oyunu indirime giriyor.
|Oyunun Adı
|Normalde Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Mortal Kombat 1
|49,99 dolar
|16,49 dolar (yüzde 67)
|Mortal Kombat 11
|59,99 dolar
|8,99 dolar (yüzde 85)
|Mortal Kombat X
|19,99 dolar
|3,99 dolar (yüzde 80)
|Mortal Kombat 1 Khaos Reigns Kollection
|89,99 dolar
|29,69 dolar (yüzde 67)
|Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition paketi
|99,99 dolar
|9,99 dolar (yüzde 90)
|Mortal Kombat 11 + Mortal Kombat X paketi
|55,98 dolar
|13,18 dolar (yüzde 76)
|Mortal Kombat XL
|29,99 dolar
|5,99 dolar (yüzde 80)
Etiketler: #mortal kombat #Mortal Kombat 1
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