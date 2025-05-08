Steam'de Mortal Kombat oyunlarına yüzde 90'a varan indirim

Steam'de Mortal Kombat oyunlarına yüzde 90'a varan bir indirim yapıldı.

Steam'de Mortal Kombat oyunlarına yüzde 90'a varan indirim
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 20:31

Sevilen oyun serisi Mortal Kombat Steam'de indirime girdi. Steam'deki bu kampanya kapsamında yüzlerce oyun indirimde olsa da Mortal Kombat serisi öne çıkıyor. Çünkü büyük oranda bir indirim sunuluyor.

MORTAL KOMBAT OYUNLARINA İNDİRİM

13 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında 7 Mortal Kombat oyunu indirime giriyor.

Oyunun Adı Normalde Fiyatı İndirimli Fiyatı
Mortal Kombat 1 49,99 dolar 16,49 dolar (yüzde 67)
Mortal Kombat 11 59,99 dolar 8,99 dolar (yüzde 85)
Mortal Kombat X 19,99 dolar 3,99 dolar (yüzde 80)
Mortal Kombat 1 Khaos Reigns Kollection 89,99 dolar 29,69 dolar (yüzde 67)
Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition paketi 99,99 dolar 9,99 dolar (yüzde 90)
Mortal Kombat 11 + Mortal Kombat X paketi 55,98 dolar 13,18 dolar (yüzde 76)
Mortal Kombat XL 29,99 dolar 5,99 dolar (yüzde 80)

Etiketler: #mortal kombat #Mortal Kombat 1

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