Steam'de popüler oyunlar indirime girdi

Oyun satın alma platformu Steam bu haftanın indirime giren oyunlarını açıkladı. Açıklanan listede God of War ve Assassin's Creed Valhalla gibi popüler oyunlar yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:26
Steam'de popüler oyunlar indirime girdi
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Dünyanın en çok kullanılan oyun satın alma platformu Steam her hafta kullanıcılarına indirim düzenliyor. Bu indirimler kapsamında bir adet oyun yayıncısı seçiliyor. Seçilen yayıncının oyunlarına indirimler yapılıyor.

Bu haftada Steam'de popüler oyun yayıncısı Obsidian Entertainment seçildi. Yayıncının en popüler oyunlarından biri olan Grounded yüzde 40 indirim ile 238,40 TL oldu. Aynı zamanda son yılların en çok oynanan oyunlarından biri olan God of War'da yüzde 40 indirime girdi ve fiyatı 197,40 TL oldu. 

Steam'de indirime giren oyunların tam listesi ise şöyle:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Grounded 399 TL 239,40 TL
God of War 329 TL 197,40 TL
Tom Clancy's Rainbow Six Siege 229 TL 91,60 TL
Assassin's Creed Odyssey 699 TL 104,85 TL
Assassin's Creed Origins 699 TL 104,85 TL
Assassin's Creed Valhalla 699 TL 174,75 TL
Assassin's Creed 4 Black Flag 469 TL 140,70 TL
Assassin's Creed Unity 340 TL 87,25 TL
MAFIA TRILOGY 374 TL 149,60 TL
Forza Horizon 4 199 TL 65,67 TL
Generation Zero 80 TL 17 TL
Disco Elysium-The Final Cut 61 TL 15,25 TL
Resident Evil Village 269 TL 134,50 TL
Resident Evil Biohazard 202.50 TL 81 TL
Cyberpunk 2077 799 TL 399,50 TL
Dying Light 59 TL 17,70 TL
Dying Light 2 Stay Human 349 TL 174,50 TL
Dead by Daylight 169 TL 67,60 TL
The Witcher 3: Wild Hunt-Complate Edition 399,99 TL 119,99 TL

Steam oyun Steam indirimleri

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