Steam'de popüler oyunlar indirime girdi
Oyun satın alma platformu Steam bu haftanın indirime giren oyunlarını açıkladı. Açıklanan listede God of War ve Assassin's Creed Valhalla gibi popüler oyunlar yer aldı.
Dünyanın en çok kullanılan oyun satın alma platformu Steam her hafta kullanıcılarına indirim düzenliyor. Bu indirimler kapsamında bir adet oyun yayıncısı seçiliyor. Seçilen yayıncının oyunlarına indirimler yapılıyor.
Bu haftada Steam'de popüler oyun yayıncısı Obsidian Entertainment seçildi. Yayıncının en popüler oyunlarından biri olan Grounded yüzde 40 indirim ile 238,40 TL oldu. Aynı zamanda son yılların en çok oynanan oyunlarından biri olan God of War'da yüzde 40 indirime girdi ve fiyatı 197,40 TL oldu.
Steam'de indirime giren oyunların tam listesi ise şöyle:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Grounded
|399 TL
|239,40 TL
|God of War
|329 TL
|197,40 TL
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege
|229 TL
|91,60 TL
|Assassin's Creed Odyssey
|699 TL
|104,85 TL
|Assassin's Creed Origins
|699 TL
|104,85 TL
|Assassin's Creed Valhalla
|699 TL
|174,75 TL
|Assassin's Creed 4 Black Flag
|469 TL
|140,70 TL
|Assassin's Creed Unity
|340 TL
|87,25 TL
|MAFIA TRILOGY
|374 TL
|149,60 TL
|Forza Horizon 4
|199 TL
|65,67 TL
|Generation Zero
|80 TL
|17 TL
|Disco Elysium-The Final Cut
|61 TL
|15,25 TL
|Resident Evil Village
|269 TL
|134,50 TL
|Resident Evil Biohazard
|202.50 TL
|81 TL
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|399,50 TL
|Dying Light
|59 TL
|17,70 TL
|Dying Light 2 Stay Human
|349 TL
|174,50 TL
|Dead by Daylight
|169 TL
|67,60 TL
|The Witcher 3: Wild Hunt-Complate Edition
|399,99 TL
|119,99 TL
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