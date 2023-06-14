Steam'de popüler oyunlar indirime girdi

Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:26

Güncelleme: 14.06.2023 - 10:26

Dünyanın en çok kullanılan oyun satın alma platformu Steam her hafta kullanıcılarına indirim düzenliyor. Bu indirimler kapsamında bir adet oyun yayıncısı seçiliyor. Seçilen yayıncının oyunlarına indirimler yapılıyor.

Bu haftada Steam'de popüler oyun yayıncısı Obsidian Entertainment seçildi. Yayıncının en popüler oyunlarından biri olan Grounded yüzde 40 indirim ile 238,40 TL oldu. Aynı zamanda son yılların en çok oynanan oyunlarından biri olan God of War'da yüzde 40 indirime girdi ve fiyatı 197,40 TL oldu.

Steam'de indirime giren oyunların tam listesi ise şöyle: