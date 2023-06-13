Steam'de The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 indirime girdi

Steam'de zaman zaman farklı oyunlarda indirim oluyor. Bu sefer ise CD Projekt Red oyunlarında indirim başladı. İndirim neredeyse oyunları yarı fiyata düşürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:35
Steam'de The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 indirime girdi
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Steam'de CD Projekt Red oyunlarında indirim başladı. Hatırlayacağınız üzere bu yılın ocak ayında muazzam şekilde zamlanan stüdyonun oyunları şimdi de yüzde 50'nin üzerinde bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bazı oyunların fiyatı ocak ayında zam yapılmadan önceki hallerine geriledi. 

Steam'de indirime giren CD Projekt Red oyunları ise şu şekilde:

  1. Cyberpunk 2077: 799 TL(indirimsiz hali)- 339.50 TL (yüzde 50)
  2. The Witcher Üçlemesi: 298.99 TL(indirimsiz hali)- 74.10 TL (yüzde 75)
  3. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition: 399.99 TL(indirimsiz hali)- 119.99 TL (yüzde 70)
  4. The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition: 31 TL (indirimsiz hali)- 4.65 TL (yüzde 85)
  5. The Witcher: Enhanced Edition: 18 TL(indirimsiz hali)- 2.70 TL (yüzde 85)

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