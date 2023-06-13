Steam'de The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 indirime girdi

Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:35

Güncelleme: 13.06.2023 - 09:35

Steam'de CD Projekt Red oyunlarında indirim başladı. Hatırlayacağınız üzere bu yılın ocak ayında muazzam şekilde zamlanan stüdyonun oyunları şimdi de yüzde 50'nin üzerinde bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bazı oyunların fiyatı ocak ayında zam yapılmadan önceki hallerine geriledi.

Steam'de indirime giren CD Projekt Red oyunları ise şu şekilde: