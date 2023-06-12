Cities: Skylines 2'nin çıkış tarihi belli oldu
Dünyanın en popüler şehir planlama oyunlarından biri olan Cities Skylines 2'nin çıkış tarihi, fiyatı ve sistem gereksinimleri açıklandı. Oyun 24 Ekim'de yayınlanacak.
Microsoft tarafından dün Xbox Games Showcase 2023 etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında birçok firma yeni oyunlarını tanıttı. Bu firmalardan biri olan Paradox Interactive'de popüler şehir kurma serisi Cities Skylines 2'yi duyurdu. Paradox Interactive'in altında bulunan Colossal Order oyun stüdyosu tarafından yapılan Cities Skylines 2'nin 24 Ekim 2023 tarihinde çıkacağı açıklandı.
Oyunun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yer alacağı belirtildi. Oyunun çıkış fiyatı ise Xbox'da 500 TL, Steam'de ise 425 TL olarak açıklandı. Ayrıca Paradox Interactive tarafından yapılan açıklamalara göre oyun ilk günden itibaren Microsoft'un "Oyun Aboneliği" sistemi 'Xbox Game Pass'te de yer alacak.
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