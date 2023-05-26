Epic Games 200 TL’lik oyunu bedava veriyor!
Oyun satın alma platformu Epic Games bu haftaki bedava ürününü açıkladı. Platform 200 TL değerindeki 'Fallaout: New Vegas-Ultimate Edition' versiyonunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor.
Steam’in en büyük rakibi Epic Games her hafta bedava oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games’te bu hafta ücretsiz hale gelen oyun Fallaout: New Vegas-Ultimate Edition.
1 Haziran saat 18.00’a kadar ücretsiz olarak verilen oyun normalde 200 TL’den satılıyor.
RPG türündeki oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle:
İşletim Sistemi: Windows 7/Vista/XP
İşlemci: Dual Core 2,0 GHz
Bellek: 2 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6 serisi, ATI 1300XT serisi
Depolama: 10 GB
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