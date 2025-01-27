Steam'de Rockstar oyunlarında indirim var

Steam'de farklı oyunlarda pek çok indirim oluyor. Bu sefer Rockstar Games oyunlarında 6 Şubat'a kadar sürecek bir kampanya başladı.

Steam'de Rockstar oyunlarında indirim var
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:37

Steam'de şubat ayının ilk haftasının sonuna kadar sürecek olan indirimler, pek çok oyunu kapsıyor. Rockstar Games'in Red Dead Redemption serisi ve GTA serisi de bu indirimden nasibini alıyor. 

Oyunlarda yüzde 75'e varan indirimler söz konusu. 

Örneğni Red Dead Redemption 2 59,99 dolardan 14,99 dolara iniyor. Eğer GTA 6 öncesi GTA 5'i de satın almak isterseniz 14,98 dolar ödemeniz gerekiyor. 

İşte Steam'deki Rockstar Games oyunlarındaki indirimlerin tamamı:

Oyunun AdıEski Fiyatıİndirimli Fiyatı
Red Dead Redemption49,99$39,99$ (-yüzde 20)
Red Dead Redemption 259,99$14,99$ (-yüzde 75)
Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 Bundle109,98$54,98$ (-yüzde 50)
Grand Theft Auto V23,98$14,98$ (-yüzde 38)
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition59,99$23,99$ (-yüzde 60)
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition19,99$5,99$ (-yüzde 70)
Max Payne 319,99$5,99$ (-yüzde 70)
L.A. Noire19,99$5,99$ (-yüzde 70)
Bully: Scholarship Edition14,99$5,24$ (-yüzde 65)
Manhunt9,99$3,49$ (-yüzde 65)

Etiketler: #Steam #Steam Rockstar Games #Rockstar Games

İlgili Haberler

2024'te Steam'de en iyi oyunlar hangileri oldu?

2024'te Steam'de en iyi oyunlar hangileri oldu?
Steam 2024 yılında en çok satan oyunları açıkladı

Steam 2024 yılında en çok satan oyunları açıkladı
Steam'de 2 Ocak 2025'e kadar sürecek Kış İndirimleri başladı!

Steam'de 2 Ocak 2025'e kadar sürecek Kış İndirimleri başladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler