Steam'de Rockstar oyunlarında indirim var

Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:37

Güncelleme: 27.01.2025 - 17:37

Steam'de şubat ayının ilk haftasının sonuna kadar sürecek olan indirimler, pek çok oyunu kapsıyor. Rockstar Games'in Red Dead Redemption serisi ve GTA serisi de bu indirimden nasibini alıyor.

Oyunlarda yüzde 75'e varan indirimler söz konusu.

Örneğni Red Dead Redemption 2 59,99 dolardan 14,99 dolara iniyor. Eğer GTA 6 öncesi GTA 5'i de satın almak isterseniz 14,98 dolar ödemeniz gerekiyor.

İşte Steam'deki Rockstar Games oyunlarındaki indirimlerin tamamı: