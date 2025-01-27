Steam'de Rockstar oyunlarında indirim var
Steam'de farklı oyunlarda pek çok indirim oluyor. Bu sefer Rockstar Games oyunlarında 6 Şubat'a kadar sürecek bir kampanya başladı.
Steam'de şubat ayının ilk haftasının sonuna kadar sürecek olan indirimler, pek çok oyunu kapsıyor. Rockstar Games'in Red Dead Redemption serisi ve GTA serisi de bu indirimden nasibini alıyor.
Oyunlarda yüzde 75'e varan indirimler söz konusu.
Örneğni Red Dead Redemption 2 59,99 dolardan 14,99 dolara iniyor. Eğer GTA 6 öncesi GTA 5'i de satın almak isterseniz 14,98 dolar ödemeniz gerekiyor.
İşte Steam'deki Rockstar Games oyunlarındaki indirimlerin tamamı:
|Oyunun Adı
|Eski Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Red Dead Redemption
|49,99$
|39,99$ (-yüzde 20)
|Red Dead Redemption 2
|59,99$
|14,99$ (-yüzde 75)
|Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 Bundle
|109,98$
|54,98$ (-yüzde 50)
|Grand Theft Auto V
|23,98$
|14,98$ (-yüzde 38)
|Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
|59,99$
|23,99$ (-yüzde 60)
|Grand Theft Auto IV: The Complete Edition
|19,99$
|5,99$ (-yüzde 70)
|Max Payne 3
|19,99$
|5,99$ (-yüzde 70)
|L.A. Noire
|19,99$
|5,99$ (-yüzde 70)
|Bully: Scholarship Edition
|14,99$
|5,24$ (-yüzde 65)
|Manhunt
|9,99$
|3,49$ (-yüzde 65)
Etiketler: #Steam #Steam Rockstar Games #Rockstar Games
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