Steam'de yeni rekor: 37 milyon eş zamanlı kullanıcı
Steam'de vakit geçiren oyuncuların sayısı gittikçe artıyor. Platform eş zamanlı oyuncu sayısında kendi rekorunu tazeleyerek 37 milyonu gördü.
Platform daha temmuz ayında 36 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı. Rekorunu tazeleyen Steam, en son verilere göre anlık 37 milyonun üzerinde oyuncuya ulaştı. SteamDB'den ulaşılan bilgilere göre platform, eş zamanlı 37 milyon 270 kişiye ev sahipliği yaptı.
STEAM'DE EN ÇOK OYUNCU ÇEKEN OYUNLAR
Bu rekora ulaşılmasında ise Black Myth: Wukong'un etkili olduğu düşünülüyor. Oyunda eş zamanlı olarak yer alan oyuncu sayısı bu rekor kırılırken, 861 bin 659 kişiydi.
Tüm zamanların en çok oynanan Steam oyunlarından olan Counter Strike 2 ise 1 milyonun üzerinde oyuncuya ev sahipliği yaptı. Üçüncü sırada ise 593 bin 669 bin eş zamanlı oyuncuyla Dota 2 yer aldı.
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