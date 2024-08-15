Steam, kullanıcı incelemelerini daha bilgilendirici hale getirecek
Steam'in oyuncular tarafından bu kadar sevilmesinin nedenlerinden biri de oyunlara herkese açık şekilde inceleme yorumu yazabilmek. Bu özellik, güncelleniyor.
Oyunseverlerin en çok tercih ettiği platformlardan biri olan Steam için yorum tarafına bir güncelleme geliyor. Normalde en son yapılan yorumlar öne çıkarken, yeni düzenleme ile 'yararlı yorumlar' öne çıkarılacak. Bu sayede kullanıcılar, oyunlarla ilgili ciddi incelemelere daha kolay olacak.
STEAM'DE YENİ YORUM DÜZENİ
Steam'de kullanıcıların oyunları satın alma kararlarını etkileyen önemli etkenlerden biri de yapılan oyuncu incelemeleri. Bu sayede bir oyunun aslında iyi mi kötü mü ya da satın alınabilecek gibi bir oyun mu olduğunun anlaşılması sağlanıyor.
Yeni sistem ile bilgilendirici yorumlar daha ön planda olacak. Şaka yorumları ya da ciddi olmayan inceleme yorumları ise alt kısımlarda sıralanacak.
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