SteamOS diğer el konsollarına gelebilir

Valve imzalı Steam Deck'in işletim sistemi olan SteamOS, diğer el konsollarına yakında gelebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:30
SteamOS diğer el konsollarına gelebilir
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Steam kütüphanesindeki pek çok oyunu destekleyen Steam Deck, kendine özgü SteamOS adlı bir işletim sistemine sahip. Bu sayede oyunları cihazda sorunsuz çalıştırabilen cihazın, işletim sisteminin diğer cihazlara da gelebileceği tahmin ediliyor.

STEAMOS DİĞER CİHAZLARA GELEBİLİR

Son SteamOS güncellemesinin notlarında fark edildiği kadarıyla ASUS imzalı el konsolu ROG Ally'nin tuşları için destek eklenecek. Bu da başka cihazlara güncellemenin gelebileceğini gösteriyor. 

Bu gelişme SteamOS'un ROG Ally ile uyumlu hale gelebileceğini düşündürüyor.


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