SteamOS diğer el konsollarına gelebilir
Valve imzalı Steam Deck'in işletim sistemi olan SteamOS, diğer el konsollarına yakında gelebilir.
Steam kütüphanesindeki pek çok oyunu destekleyen Steam Deck, kendine özgü SteamOS adlı bir işletim sistemine sahip. Bu sayede oyunları cihazda sorunsuz çalıştırabilen cihazın, işletim sisteminin diğer cihazlara da gelebileceği tahmin ediliyor.
STEAMOS DİĞER CİHAZLARA GELEBİLİR
Son SteamOS güncellemesinin notlarında fark edildiği kadarıyla ASUS imzalı el konsolu ROG Ally'nin tuşları için destek eklenecek. Bu da başka cihazlara güncellemenin gelebileceğini gösteriyor.
Bu gelişme SteamOS'un ROG Ally ile uyumlu hale gelebileceğini düşündürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversiteliye rant sürgünü
- O cani için karar çıktı!
- Gelecek Partisi'nden AKP sinyali
- 'Bunun hesabını verecekler'
- Bakan Güler'den kritik Suriye mesajı
- 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Tezinden ‘CHP’ çıktı
- 4. kattan atlayan doktor hayatını kaybetti