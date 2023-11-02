Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:18

Güncelleme: 02.11.2023 - 17:18

Cihazınızın pil ömrü azalıyorsa veya kalan pilinizi en iyi şekilde kullanmak istiyorsanız, Windows 11'in sunduğu pil tasarrufu özelliğini kullanabilirsiniz. Pil tasarrufu, arka plan etkinliklerini azaltır ve parlaklığı düşürerek pilinizi daha uzun süre korumanıza yardımcı olur. Peki Windows 11'de pil tasarrufu nasıl açılır?

WINDOWS 11'DE PİL TASARRUFU NASIL AÇILIR?

Adım 1: Görev çubuğundaki Windows simgesine tıklayın ve Ayarlar'a erişmek için Ayarlar çarkını seçin. Alternatif olarak, "Win + I" kısayol tuşları ile doğrudan Ayarlar uygulamasını açabilirsiniz.

Adım 2: Ayarlar uygulamasında, sağ taraftan "Güç ve pil" seçeneğini seçin.

Adım 3: Pil bölümüne ilerleyin ve "Pil tasarrufu" seçeneğini görmek için tıklayın.

Adım 4: "Pil tasarrufu" seçeneğinin yanındaki "Şimdi aç" düğmesine tıklayın.

Hızlı Ayarlarla Pil Tasarrufu Açma:

Pil tasarrufunu hızlı bir şekilde açmanın başka bir yöntemi vardır, bu da zaman kazanmanızı sağlar.

Görev çubuğunuzun sağ alt köşesindeki pil simgesine tıklayın. Ayrıca, "Win + A" kısayol tuşları ile Eylem Merkezi'ni açabilir ve oradan "Pil tasarrufu" seçeneğine ulaşabilirsiniz.

Pil tasarrufunu etkinleştirdikten sonra, cihazınız pil ömrünü daha verimli bir şekilde kullanacak ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. Bu, mobil cihazlarınızın veya dizüstü bilgisayarlarınızın pil ömrünü daha uzun süre sürdürebilmeniz için kullanışlı bir özelliktir.