Windows 11'de yaşanan bir hata 1 yıl sonra çözüldü

Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:27

Güncelleme: 21.12.2023 - 09:27

Windows'ta özellikle bazı hatalar güvenlik açığı oluşturabiliyor. Bunu hemen çözmek için çalışmalarını yapan Microsoft ise sorunun büyüklüğüne göre birkaç hafta içinde çözüyor. Ancak Windows 11'de yaşanan Dosya Gezgini hatası 1 yıl geçtikten sonra çözüme kavuştu.

SORUN 1 YILDAN BERİ DEVAM EDİYORDU

Bazı kullanıcıların yaşadığı bu sorun, bilgisayarı kullanırken beklenmedik bir anda Dosya Gezgini'nin ekranda belirmesine neden oluyordu. Kullanıcılar da bilgisayarlarına başkalarının erişmeye çalıştığını düşünüyordu. Durum pek de öyle değildi ve direkt Dosya Gezgini tarafında yaşanan bir hatadan kaynaklanıyordu.

Kişilerin hacklendiğini düşünmesine neden olan bu sorun ise Microsoft tarafından 1 yılda anca çözüldü.

Sorun, en son yapılan Windows 11 güncellemesiyle çözüldü.