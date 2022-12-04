Steam'deki oyuncular en çok GTX 1650 ekran kartı kullanıyor
Steam yıl sonu gelmeden yeni istatistikler paylaştı. Bu istatistiklere göre Steam'de en çok kullanılan ekran kartı GTX 1650 oldu.
Steam en çok oynanan oyunlara ek olarak farklı istatiksel verileri paylaşmaya devam ediyor. Yakın zaman önce en çok kullanılan işletim sistemlerini ve sürümlerini paylaşan Steam, donanımsal tarafta da en çok tercih edilenleri açıkladı.
OYUNSEVERLER EN ÇOK GTX 1650 TERCİH EDİYOR
Oyuncular için can damarlarından biri olan ekran kartı tarafında bir süredir GTX 1060 bizleri karşılıyordu. Bunun değiştiğini kanıtlayan Steam verileri, artık oyuncuların yeni favorisinin GTX 1650 olduğunu gösterdi.
2022 yılına kadar Steam'de en çok kullanılan ekran kartı olarak bilinen GTX 1060, yerini GTX 1650'ye bıraktı.
GTX 1650, fiyat-performans açısından kullanıcıların büyük bir çoğunluğu tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Steam'in yaptığı ankette kullanıcıların yüzde 6,27'sinin GTX 1650 kullandığı aktarıldı.
GTX 1060 yüzde 5,77 oranında ikinci sırada tercih ediliyor.
Steam'in gerçekleştirdiği ankette Ray Tracing serisinden RTX 2060 üçüncü sırada yer alırken RTX 3060 ise altıncı sırada konumlandı.
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